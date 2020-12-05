نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قانون العمل في المملكة العربية السعودية للوافدين وأهم التحديثات الجديدة 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كل ما تريد معرفته عن قانون العمل في المملكة العربية السعودية للوافدين ونظام مكتب العمل الجديد للأجانب 2020، والذي تم التعديل علية مؤخراً من قبل وزارة العمل السعودي، حيث ترعي المملكة السعودية الوافدين من أجل العمل، منذ تقدمهم للالتحاق بوظيفة ما داخل المملكة، وحتي بعد أنقضاء فترة العمل المحددة داخل المملكة العربية السعودية، كما ألزمت المملكة القادمين أليها من أجل العمل ببعض القوانين والواجبات الجديدة في قانون العمل السعودي الجديد، والذي من خلاله أشركتهم مع جميع العمال السعوديين في نظام العمل. قانون العمل السعودي الجديد للوافدين: أن يكون العامل تحت مسؤوليه صاحب العمل.

ألا يحتجز صاحب العمل راتب العامل الوافد، أو جزء منه بدون أن يأتي بسند قانوني.

حق العامل الوافد من الخارج في ثلاث أيام أجازة لمناسبة زواجه،أو في حالة وفاة زوجته أو أحد أقاربة، وللعامل الحق في يوم واحد كإجازة عارضة لحضور ولادة مولود له.

أن يمتنع صاحب العمل عن أي قول أو فعل يمس بحق العامل الوافد، وألا يطلب صاحب العمل من العامل العمل زيادة عن وقتة المحدد.

أن يقوم صاحب العمل بإعطاء العامل الوقت الكافي ليقوم بكافة الحقوق والالتزامات المتفق عليها، دون أن يقوم صاحب العمل بأي تخفيض في أجر العامل.

يجب على صاحب العمل إبلاغ العامل بموعد إجازته قبلها ب 30 يوم على الأقل.

أن يقوم صاحب العمل بتسهيل العمل للعامل بحيث يستطيع العامل تحقيق أحكام العمل أمام الجهات المختصة.

يكفل قانون العمل السعودي للوافد العامل في القطاع الخاص نصف الراتب عن كل سنة عمل بها إذا مضى العامل في خدمته مدة من سنتين إلى خمس سنوات، وراتب كامل لمن أمضي خمس سنوات عن كل سنه كمكافأة نهاية الخدمة. X إقرأ أيضاً: رسوم تجديد الإقامة وشروطها وكيفية التأكد من صلاحيتها إلكترونيا في المملكة العربية السعودية

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