نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الهواتف الذكية مكتبة جرير خصومات على جوالات 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الهواتف الذكية مكتبة جرير نضعها لكم اليوم بالتفصيل، حيث أنها تدخل في النطاق العروض الأسبوعية التي تقدمها المكتبة، والتي حرصت على تلبي احتياجات العملاء، فطرحت لهم عروض كمبيوتر مكتبي جرير وقدمت عليه خصومات خاصة، ووجدت أن هناك فئة تميل إلى الحصول على الجوالات الذكية، فلم تتجاهل ذلك وقدمت عروض جرير جوالات اوبو بالإضافة إلى تقديم عروض جرير ايفون 11 برو وأجهزة سامسونج وهواوي بكافة أنواعها.

عروض الهواتف الذكية مكتبة جرير

أحدث الهواتف الذكية تجدونها جميعًا في مكتبة جرير، والتي تحرص على أن تأتي بأحدث الموديلات، لتحصل على رضاء العملاء، ولذلك خلال هذا الشهر تقدم لكم:

عروض على أجهزة هواوي المميزة، منها هواوي بي 40 برو والذي توفره للجميع بسعر 3349 ريال سعودي شاملة الخصم، بعد أن وفرت خصم 13%، وقدمت أيضًا هذا الشهر عروض على هواوي نوفا 7 اس أي ويصل العرض إلى خصم 13%، ليتمكن العملاء من الحصول عليها بسعر 1399 ريال سعودي، ويوفرون ما يقرب من 200 ريال، ومتوفر من الجوال الفضي والأخضر والأرجواني، ويمكن متابعة موقع مكتبة جرير للحصول على الألوان المتاحة.

وحتى تقوم شركة سامسونج بمواكبة احتياجات العصر، والتكنولوجيا، ورغبة منها في منافسة الشركات الأخرى، قامت بإطلاق سلسلة متميزة من أحدث الجوالات، من بينها سامسونج جالكسي زد فولد 2 وقدمته مكتبة جرير للزوار بسعر 7999 ريال سعودي شاملة الضريبة، كما أنها وفرت هدايا قيمة وبأسعار كبيرة على الهاتف.

إلى جانب أن أجهزة النوت التي تقدمها الشركة ما زالت تتربع على عرش الجوالات حتى الآن ومنذ سنوات من انطلاقها، وخصوصًا بعد التطوير الذي نلاحظه في جوال سامسونج جالكسي نوت 10 بلس وتوفره المكتبة بسعر 2599 ريال سعودي، بعد أن قامت بإطلاق خصم 41%.

عروض جرير للجوالات 2020

ويشهد عام 2020 إطلاق العديد من الجوالات المميزة، فيمكن الحصول على جوال سامسونج جالكسي اس 20 الترا بخصم 29%، أي بسعر 3599 ريال سعودي، والسعر متوفر للون الأسود في جميع فروع مكتبة جرير بالإضافة إلى أن هناك هواوي ميت 30 برو الذي ما زال يحقق مبيعات كبيرة، فيمكن الحصول على ألوانه المتميزة من المكتبة بسعر 2699 ريال سعودي.