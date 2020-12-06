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عمر شويل - جدة طريقة حساب مستحقات نهاية الخدمة، حسب قانون العمل السعودي الذي نص على أن مقدار حساب مكافأة نهاية الخدمة يشمل الأجر الفعلي الموظف في القطاع الخاص والعام، حيث يضم الأجر الفعلي الآتي (الأجر الأساسي، البدلات، والمزايا العينة التي تقدر تقريباً بشهرين سنوياً) أو حسب الاتفاق أو العقد المتفق عليه من قبل الطرفين صاحب العمل والموظف، لذا تدور محور هذا المقال عن برنامج حساب مكافأة نهاية الخدمة، والذي نوضح فيه طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة بعدة خطوات بسيطة، سواء كنت تعمل في مؤسسة سعودية تابعة للحكومة، أو مؤسسة خاصة، وذلك عبر موقعكم ثقفني.

حساب مستحقات نهاية الخدمة حسب قانون العمل السعودي

سؤال يدور في ذهن كبار السن الذين اقتربوا من سن الستين والمواطنين الذين تركوا العمل بعد قضاء فترة عمل محددة بالسنوات، والذي أوضحت إجابته وزارة العمل السعودية بعد توافق شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص والعام يتحصل الموظف على مستحقات نهاية الخدمة، لذا على الراغبين في الاستعلام عن كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة إلكترونياً الدخول على موقع وزارة العمل التي يطلق عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثم إلزام المواطنين من تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة مثل (نوع عقد العمل، مدة عقد العمل بالسنوات وأيضاً بالشهور، وتوضيح أسباب نهاية العلاقة التعاقدية بين الطرفين) ثم القيام بالضغط على يساوي كما في الصورة التالية.

طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة

يتمكن أرباب الأسر الذي وصلوا إلى سن التقاعد أو الموظف في القطاع الذي انتهي عقد العمل بينه وبين صاحب العمل التعرف على إجراءات برنامج حساب مكافأة نهاية الخدمة والذي يصرف على الأجر الفعلي للموظف والذي يتكون من البدلات مثل بدل السكن والمواصلات مجموع عليها الراتب الأساسي، وللتعرف على قيمة البدلات التي يتحصل عليها الموظف يمكنك اتباع الخطوات التالية:

حساب قيمة بدل المواصلات= (ضرب الراتب× الأساسي في 0.10).

حساب قيمة بدل السكن= (ضرب الراتب الأساسي في 0.25).

حساب قيمة الراتب الأساسي= (قسمة الراتب الفعلي÷ على 1.35).

تعديلات مكافأة نهاية الخدمة

صدرت أوامر ملكية من خادم الحرمين الشريفين بتعديلات مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاعات الحكومية والخاصة والتي شملت قطاع التعليم الذي جاء نص التعديل حصول منسوبي التعليم على مكافأة نهاية الخدمة بعد مرور 20 عام في الرتب التعليمية الآتية (أستاذ، أستاذ مشارك، محاضر، أستاذ مساعد) فيما تم وجود بعض الاستثناءات البسيطة من هذا القرار والتي ضمت (بلوغ الموظف سن المعاش، حدوث لأقدر الله الوفاة، إلغاء الوظيفة، العجز الصحي، صدور أمر ملكي بتغيير المهنة).

شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة

أوضحت وزارة العمل عن ضوابط ومعايير صرف مستحقات نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي والعسكري والتي تضمنت التالي:

استحقاق مكافأة نهاية الخدمة على أخر راتب استفاد به العامل من الجهة التي قضي فيها فترة العمل. الراتب الذي يحتسب عليه المكافأة يضاف عليه بدل السكن والمواصلات. يحق للعامل الحصول على ثلث المكافأة إذا قضي مدة ما بين 2 إلى 5 أعوام. يحق للعامل الحصول على 2/3 من المكافأة إذا قضي أكثر من 5 سنوات وأقل من 10 سنوات. يحق للعامل الحصول على المكافأة كاملة في حالة قضاء أكثر من 10 سنوات في العمل.

خطوات التعرف علي مكافأة نهاية الخدمة للعسكريين

يتمكن المواطنين السعوديين الذين يعملون في القطاعات العسكرية بالمملكة التعرف على قيمة مكافأة من خلال ثلاث خطوات جاءت كالتالي: