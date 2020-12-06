نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب مكافأة نهاية الخدمة في السعودية للموظفين في القطاع الخاص والعام بعد التعديل في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب مكافأة نهاية الخدمة في السعودية، بعد قضاء الموظفين في القطاع الخاص أو الحكومي فترة طويلة من العمل ووصلوا إلى سن التقاعد أو أنتهي العقد المحدد لمدة زمنية معينة، والذي تختلف من دولة إلى أخري فمقدار احتساب مكافأة نهاية الخدمة والذي يتحدد وفقاً إلى عوامل كثيرة تحددها الوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة بذلك، وهنا في هذا المقال عبر موقعكم ثقفني نستعرض سويا في فقرات مبسطة طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة في السعودية، كما نوضح لكم شروط الحصول على المكافأة وأمثلة مبسطة على قيمة المكافأة بالحسابات

حساب مكافأة نهاية الخدمة في السعودية

يتحصل العاملين الموظفين في نهاية خدمتهم بالعمل على مكافأة نقدية، تحددها عوامل كثيرة أهمها الفترة التي قضاها في العمل والراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه الموظف قبل انتهاء عقد العمل الذي كان بينه وبين صاحب العمل فتتعد طرق إنهاء عقد العمل ما بين الموظف والجهة التي كان يعمل فيها، فمنها نجد وصول سن الموظف إلى 60 سن التقاعد، أو تم انتهاء عقد العمل الذي كان مرتبط بفترة محددة مثلا 5 سنوات أو اكثر، لذا بعد انتهاء هذه الفترة لم يعد الموظف غير قادر على ممارسة عمله السابق، فهنا نجد أهمية سؤال المقبلين على انتهاء عقد العمل، كيف تحسب مكافأة نهاية الخدمة في السعودية والذي نوضحه في الفقرة التالية.



طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة في السعودية

يمكن حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين عبر الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثم الإجابة على 6 تساؤلات (تحديد نوع التعاقد، سبب إنهاء التقاعد، الراتب، مدة الخدمة بالسنوات، عدد الأشهر، عدد الأيام) وبعد أن قمت بتسجيل هذه البيانات تقوم بالضغط علامة يساوي (=) ستظهر لك قيمة الاستحقاق الخاص بك لمكافأة نهاية الخدمة.

شروط مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص

جاءت أهم شروط مكافأة نهاية الخدمة هي مدة العامل في العمل، حيث تحسب قيمة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين عبر الضوابط التالية:

يتحصل العاملين على 1/3 من قيمة مكافأة نهاية الخدمة إذا تراوح مدة العمل ما بين 2 إلى 5 سنوات. يتحصل العاملين على 2/3 من قيمة مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت مدة العمل ما بين 5 إلى 10 سنوات. يتحصل العاملين على قيمة المكافأة كاملة إذا تجاوزت مدة العمل 10 سنوات.

مثال على حساب مكافأة نهاية الخدمة

لكي تتعرف على قيمة كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف الحكومي أو الخاص ينبغي أن تعرف جيدا التالي:

يتحصل الموظف على نصف شهر من الراتب الفعلي إذا قضي الموظف مدة أقل من 5 سنوات.

يتحصل الموظف علي شهر كامل إذا قضي مدة تزيد عن 5 سنوات.

نوضح لكم مثال على حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص أو الحكومي:

اذا كان مرتب الموظف 15 ألف ريال سعودي شهرياً، وقضي في العمل مدة 7 سنوات فإن القيمة الفعلية التي يتحصل عليها الموظف في نهاية الخدمة وهي مجموع الفترتين كالآتي:

الفترة الأولي وهى 5 سنوات الأولى للعمل يتحصل على (15000 *7*0.5= 52500) ريال سعودي.

الفترة الثانية: 15000*7*1= 105000 ريال سعودي.

الإجمالي: 105000+52500= 157500 ريال سعودي.

شروط صرف مكافأة نهاية الخدمة

يمكنك التعرف من خلال حاسبة مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص بعد تعديلات المكافأة والذي نذكر لكم العمال الوافدين إلى المملكة العربية السعودية والذي حدد قانون العمل السعودي علي العديد من الأمور الهامة علي الوافدين منها على سبيل المثال (أن يكون الوافد الجديد يمتلك مهنه تساهم في خدمة المملكة)، على نفس السياق حدد القانون أنوع عقود العمل والتي جاءت كالتالي:

عقد عمل محدد المدة الزمنية يتمكن من خلاله حصول المواطن على مكافأة.

عقد عمل غير محدد المدة الزمنية يتمكن المواطن من الحصول على مكافأة

عقد تدريب لم تتمكن من الحصول على مكافأة.

شروط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة

جاءت استحقاق مكافأة نهاية الخدمة بعد التعديلات الجديدة بناء على بعض البنود التي نص عليها قانون العمل السعودي الجديد والذي ركز على الآتي:

استقالة العامل قبل نهاية عام من العمل لم يتم له احتساب مكافأة نهاية الخدمة.

يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أخر راتب شهري للعامل في العمل.

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للعسكريين

يتمكن العسكريون التعرف علي قيمة مكافأة التقاعد من خلال اتباع بعض الإجراءات وذلك من خلال اتباع التالي: