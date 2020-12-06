نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل بموقع الوليد بن طلال للمساعدات الخيرية للفوز بالسكن أو السيارة داخل المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل بمؤسسة الوليد بن طلال للأعمال الخيرية بالمملكة العربية السعودية يعد من أهم الموضوعات التي يبحث عليها العديد من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، فقد اشتهرت مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية بتقديم برنامجي مساعدة لجميع المواطنين والمواطنات وهما برنامج الإسكان وبرنامج السيارات، حيث تعمل المؤسسة علي استهداف فئة محددة من المواطنين والمواطنات التي تعاني من مشاكل مادية واجتماعية ولجميع الأسر الأقل دخلاً والتي تحتاج إلى مساعدة فعلية وذلك بجميع مناطق المملكة العربية السعودية، حيث أن التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال يؤهل العديد من الأفراد للحصول علي وحدات سكنية مجاناً، أو الحصول علي سيارة مجاناً وذلك لمن تتوافر فيهم شروط الصرف من قبل مؤسسة الوليد الخيرية، وتعمل المؤسسة علي توسيع العمل خلال الفترة الماضية من خلال انتشال جميع الأسر الأقل فقراً بجميع أراضي المملكة، حيث تعد المؤسسة الخيرية من المؤسسات التي لا تهدف إلى الربح بينما هدفها الأساسي هو تقديم يد المعاونة للمحتاجين، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية لجميع المواطنين داخل بالمملكة العربية السعودية.

شروط مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للحصول علي وحدة سكنية أو سيارة

مؤسسة الوليد الخيرية هي أحد المؤسسات والهيئات التي تراعي اختيار الشخص المناسب لتقديم الخدمات الخاصة بالمؤسسة له، من أجل أولولية وصول المساعدات لمن يستحق، ولكن يجب علي كل فرد يقوم بالتسجيل بالموقع الإلكتروني لمؤسسة الوليد أن يتوافر به بعض الشروط حتي يتم الموافقة علي الطلب المقدم من كل مواطن، ومن هذه الشروط:

ألا يزيد الدخل الشهري لرب الأسرة عن 3000 الآف ريال سعودي فقط، حتي يتم منح المساعدة لمن يستحق وفق الراتب الأقل.

عدم امتلاك أي عقار أو سيارة باسم الشخص الراغب في الاستفادة من البرنامج الخيري داخل المملكة العربية السعودية.

التعهد بعد بيع أو تأجير الوحدة السكنية التي يتم الحصول عليها من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.

التعهد بعد بيع أو تأجير السيارة التي يتم الحصول عليها كمساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.

يجب عدم مطابقة الشخص المستفيد من قبل الشروط الخاصة بوزارة الإسكان السعودية.

أن يتم التقديم في البرنامج الخيري للوحدات السكنية والسيارات لمرة واحدة فقط.

خطوات التسجيل بموقع الوليد بن طلال للمساعدات الخيرية بالمملكة

حتي يستطيع أي مواطن التسجيل وطلب المساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال للمساعدات الخيرية يجب أن يقوم كل فرد ببعض الخطوات البسيطة حتي يتم التسجيل بطريقة صحيحة:

يقوم كل شخص بالتسجيل من خلال الدخول علي الموقع التالي: الوليد للإنسانية. تسجيل اسم المستفيد رباعي، ثم تسجيل رقم الهوية. تسجيل البريد الإلكتروني الخاص بالمستفيد من أجل التواصل مع المسئولين في حالة الفوز. تسجيل رقم الجوال الخاص بالمستفيد من أجل التواصل مع المسئولين في حالة الفوز، وتسجيل الحساب الخاص عبر تويتر أيضاً. مراجعة جميع البيانات التي تسجيلها، ثم الضغط علي تسجيل.

رقم الاتصال بمؤسسة الوليد الخيرية

يمكن الاتصال علي الرقم التالي 966112110000 في حالة مواجهة المستفيد أي صعوبة عند التسجيل بالموقع، أو لطرح أي استفسار خاص بالحصول علي المساعدة من المؤسسة، ويعد التسجيل في موقع الوليد بن طلال هو أحد المساعدات التي يتم تقديمها للكثير من المواطنين الفقراء داخل جميع المدن بالمملكة العربية السعودية، وللمواطنين الذين يتعرضون إلى مشاكل مالية ومشاكل اجتماعية أيضاً، حيث هناك خطة وهي أن التسجيل في موقع الوليد بن طلال يساعد علي رفع حد الفقر وإيجاد سكن لجميع الأرامل والمطلقات ولجميع الأسر الأكثر احتياجاً للمساعدات المالية المختلفة.