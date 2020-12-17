نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل الآن موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتصدر المساعدة المقطوعة محركات البحث الشهيرة حالياً بشكل كبير للغاية، حيث يرغب الملايين من المستفيدين منها في المملكة العربية السعودية معرفة موعد صرفها عن عام 1442 التي تأخرت بشكل مقلق تسبب في تداول الكثير من الشائعات حول نية السطات الحكومية لتوقف صرفها للمواطنين، بالرغم من تأكيد عدم صحة تلك الشائعات من وزارة الموارد البشرية إلا أنها تزداد بشكل مستمر مع تأخير صرفها.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

حتى تلك اللحظة لم تخرج وزارة الموارد البشرية عن صمتها وتؤكد يوم محدد لصرف المساعدة، إلا أنها أكدت أنه سيتم صرفها عما قريب جداً بعد الانتهاء من كراجعة وفحص الطلبات المقدمة وعمل كشوفات بأسماء المستحقين، وأوضحت الوزارة أن السبب وراء تأخرها بهذا الشكل كثرة الطلبات التي تقدم بها عدد كبير من المواطنين أصحاب الدخل المنخفض.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

يستفيد الكثير من المواطنين من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط والأرامل والأيتام والمطلقات وذي الإعاقة وغيرها من الفئات التي حددته الوزارة، ويمكنهم الاستعلام عن موعد صرف المساعدة من خلال الموقع الرسمي للوزارة من خلال خطوات وهي:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هنا.

اختيار الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

كتابة رقم الطلب.

الضغط على كلمة عرض وستظهر كل البيانات الخاصة بالمساعدة.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

هناك عدة شروط حددته وزارة الموارد البشرية لابد أن تكون مستوفاه في المتقدمين للحصول على الدعم وهي: