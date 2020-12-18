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عمر شويل - جدة شروط ترقيات جامعة الملك فيصل، والمفاضلة للترقيات علي المراتب من العاشرة إلي الثالثة عشر، بعد أن أعلنت جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية عن بدء استقبال طلبات الترقيات للعاملين بالجامعة منذ امس الخميس والتي يأتي ضمن الخطة المبذولة من إدارة الجامعة في تحقيق العدالة بين منسوبي التعليم في مختلف التخصصات، وفقا لما اعلنه الدكتور محمد بن سعيد الزهراني عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والذي اكد أن الجامعة توفر العديد من الحوافز للعاملين من اجل تحقيق التميز والكفاءة بين الموظفين.

أوضح الأستاذ فيصل بن محمد بالحارس مدير إدارة الموارد البشرية في جامعة الملك فيصل أن الترقيات تتم من خلال منصة مسار التابع إلي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك وفقا إلى بعض الشروط والتي من أهمها نتيجة تقويم الأداء الوظيفي في اخر عام بالإضافة إلي بعض الشروط الأخري المنصوص عليها في البند (أ) من المادة رقم (52) من قانون العمل السعودي، لذا نوضح إليكم عبر موقع ثقفني الشروط التي تم المفاضلة للاختيار في الترقيات من المرتبة العاشرة حتي الثالثة عشر.

شروط ترقيات جامعة الملك فيصل والمفاضلة للترقيات علي المرتبة العاشرة

أوضحت إدارة الجامعة أن المفاضلة في اختيار المقدمين علي المرتبة العاشرة يكون فقا إلى اختبار الأداء الوظيفي والمقرر أن يكون من 30% والمقابلة الشخصة المقرر أن تكون أيضا من 30% والدورات والبرامج 20% والمبادرات والانجازات 20% وفي حالة تساوي المتقدمين في كل درجات التقييم السابق ذكرها يتم الرجوع الأقدمية في التعيين.

المفاضلة للترقيات علي المراتب من الثانية عشر إلي الثالثة عشر

حددت جامعة الملك فيصل بعض المعايير والضوابط في المفاضلة للترقيات على المرتبة (11- 12- 13) بالجامعة وجاءت كالتالي:

نتيجة اختبار الأداء الوظيفي.

نتيجة اختبار القدرة المعرفية من خلال المركز الوطني للقياس.

نتيجة اختبار المقابلة الشخصية.

الدورات التدربية وبرامج التطوير الذي حصل عليها المتقدم.

الإنجازات التي حققها المتقدم خلال الفترة الماضية.

وأكدت الجامعة أن توزيع الدرجات يتم احتسابه من 100% على تكون درجة تقيم الأداء الوظيفي من 30% ودرجة اختبار المعرفة من 20% ونتيجة اختبار المقابلة الشخصية من 20% والبرامج والدورات 10% بالإضافة إلي المبادرات وإنجازات الموظف في الفترة الأخيرة 20%.