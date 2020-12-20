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عمر شويل - جدة ما هي مدة إجازة منتصف العام ١٤٤٢ ؟ في حين أننا على أعتاب اختبارات الفصل الدراسي الأول ، تكثُر عمليات البحث حول مدة الإجازة وكذلك موعد بداية الفصل الدراسي الثاني ، وفق التقويم الدراسي 2021 الموضوع من قِبل وزارة التعليم السعودية، لذا سيتم في هذا المقال عرض مُفصل لبداية إجازة منتصف العام ومدتها، وكذلك التقويم التفصيلي الدراسي السعودي وفق الخطة الزمنية للعام الدراسي 1442.

مدة إجازة منتصف العام ١٤٤٢

بسبب اختلاف النظام الدراسي هذا العام سواء في العلمية التعليمية والشرح، أو حتى فيما يخص الاختبارات فكانت جميع هذه الأمور لأول مرة إلكترونيا من خلال منصة مدرستي ، مما جعل الطلاب في حالة استفسار دائم حيال أمر إجازات هذا العام الدراسي، إن كانت مثل السنوات السابقة أم تختلف هذا العام، ولكن قد وضعت الوزارة هذا العام التقويم الدراسي 1442 على أن تكون مدة الأجازة حوالي 18 يوما، فهي سوف تبدأ ١٦ جماد الأول وذلك يوافق يوم ٣٠ يناير ٢٠٢٠، في حين تكون بداية الفصل الدراسي الثاني تم تحديدها ٤ جماد الآخر 1442 أي 17/1/2021 ميلادي.

موعد إجازة الفصل الدراسي الأول

معظم الطلاب الآن في انتظار الإجازة الفصلية تلك التي تلي اختبارات الفصل الدراسي الأول، التي من المقرر ان تكون هذا العام الدراسي يوم 16 جماد الأول وهو يوافق 30 من شهر يناير لعام 2021، والتي على الرغم من قِصر مدتها، إلا أن جميع الطلاب في انتظارها للحصول على قدر من الراحة بعد دراسة الفصل الأول، والاستعداد للفصل الدراسي الثاني 1442.

التقويم الدراسي 1442 بالأسابيع

يتم وضع التقويم الدراسي من قبل وزارة التعليم، ليتم الالتزام بها في العملية التعليمية، سواء في بداية الفصل الدراسي أو في موعد الاختبارات والإجازات، وجاء التقويم الدراسي هذا العام على النحو التالي: