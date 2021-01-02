” تدشين حساب الكلية التقنية بالقطيف في منصة التطوع “

دوت الخليج – ماجد السبع – القطيف دشن سعادة عميد الكلية التقنية بالقطيف المهندس أحمد بن عثمان الغامدي حساب الكلية في منصة العمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأشار سعادته إلى أن تسجيل الكلية في المنصة سيسهم في تنظيم وتمكين العمل التطوعي من خلال ربط الفرص التطوعية بالكلية بالمتطوعين من منسوبي الكلية وتوثيق الجهود التطوعية وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من حيث تطوير العمل التطوعي ورفع نسبة عدد المتطوعين في المملكة إلى مليون متطوع.

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من جهته أشار مدير المسؤولية المجتمعية والمشرف على منصة التطوع بالكلية الأستاذ عبدالواحد آل يوسف إلى أن تسجيل الكلية في المنصة وتفعيلها يهدف إلى دعم الجهود التطوعية وتوفير الإمكانيات المساندة لها وتحديد الفرص التطوعية وتنوعها كما يهدف إلى تعزيز قيم التطوع لدى أبنائنا المتدربين واخواننا المدربين والاداريين وغرسها كقيم سلوكية بين النشء وتسجيل الكلية في منصة التطوع سيسهم في توثيق التجارب التطوعية التي تقدمها الكلية ويدعمها.

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