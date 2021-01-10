نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرامكو: أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر يناير 2021 تُعلنها بعد قليل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر يناير 2021 ، ما زلنا نتابع معكم كل ما هو جديد من أخبار عن أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر يناير 2021 حيث هناك الكثير من عمليات البحث حول سعر البنزين في السعودية اليوم حسب ما سيتم الإعلان عنه من قِبل شركة أرامكو السعودية المسؤولة عن ارتفاع وانخفاض أسعار البنزين والوقود عامة في المملكة العربية السعودية، لذلك نختص في هذا التقرير رصد كافة التفاصيل عن أسعار البنزين في السعودية لشهر يناير 2021.

حسب ما جاء عبر وسائل التواصل والوسائل الإعلامية الموثقة الرسمية، فإن شركة أرامكو السعودية أكدت أنه سيتم الإعلان رسمياً عن أسعار البنزين في السعودية لشهر يناير ٢٠٢١ يوم الأحد الموافق 10-1-2021 وما يقابله حسب التاريخ الهجري يوم الأحد الموافق 26-5-1442.

أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر يناير 2021

نحن في انتظار الإعلان رسمياً عن أسعار البنزين في الجديدة في السعودية لشهر يناير 2021 حسب ما سيتم الكشف عنه عبر موقع شركة أرامكو السعودية، وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن خطة سعر البنزين في السعودية لشهر ديسمبر الماضي والتي كانت كالتالي: سعر بنزين 91: 1.42 ريال، وسعر بنزين 95: 1.58 ريال، وسعر ديزل: 0.52 ريال، وسعر غاز البترول: 0.75 ريال، وسعر الكيروسين: 0.70 ريال”.

وللعلم فإن أسعار البنزين الجديدة في السعودية ومشتقات الوقود عامة قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً كل شهر حسب التغييرات التي تحدث في أسعار التصدير من المملكة العربية السعودية إلى كافة الأسواق العالمية، وتُعلن أرامكو السعودية شهرياً عن سعر البنزين والوقود بشكل دوري وفقاً لخطة المراجعة الدورية لأسعار البنزين من ربع سنوية إلى شهرية.

أسعار البنزين في السعودية شهر يناير 2021

تبقي القليل وسوف يتم الإعلان رسمياً عن سعر البنزين في السعودية اليوم عبر موقع شركة أرامكو السعودية التي تُعد من أكبر الشركات المسؤولة عن النفط في الشرق الأوسط بل والعالم وهي تقع داخل المملكة العربية السعودية، وهي المسؤولة عن كافة الأمور المتعلقة بالبترول بدءًا من استخراجه والتنقيب عليه والإنتاج وعملية تكرير النفط، كما تُعد أرامكو مسؤولة أيضاً عن استخراج الغاز الطبيعي من المملكة العربية السعودية مما جعلها تُسجل أرقام قياسية في التوسعات العالمية.