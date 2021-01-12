نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرارات وزارة الموارد البشرية بشأن تعديلات نظام العمل 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعديلات نظام العمل 2021 من قبل وزارة الموارد البشريّة السُّعُودية حيث تسعى إلى تحديث الأنظمة العملية في القطاعات الحكومية السُّعُودية بهدف دعم أنظمة العمل المختلفة، وزيادة نسبة مساهمة المرأة في العمل ومن ثم تحقيق ما تهدُف إليه التنمية المستدامة.

على يد ذوي السُلطة في وزارة الموارد والمسؤولين عن التعديلات القانونية البالغ عددها 29 مادة في نظام العمل، تم تعديل وإضافة مادة جديدة أول مرة، وشددت الوزارة على أهمية النُسخة المُعدلة من القوانين والنصوص، ومن أهم التعديلات مادة رَقَم 231 التي تنُص على ما يلي:

تحريم السمسرة بكونها جريمة في حق المواطنين السعوديين عند التوظيف، وفرض غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي ولا تقل عن 200 ألف ريال سعودي.

معاقبة أي شخص يقوم بممارسة عملية التوظيف دون رخصة خاصةً عمليات استقدام العمالة، مع العلم بأن العقوبة مُلزمة وغير مُخففة.

في حال الاستقالة لابد من تقديم طلب الاستقالة مكتوبًا ويُعتبر مقبولًا في حالة أن لم يتم الرد عليه مدّة تزيد عن شهر، مع العلم بأنه من الممكن أن يقوم صاحب لعمل بتأجيل الاستقالة لمدة تصل إلى شهرين مادام تم الرد على الاستقالة قبل 30 يوم.

إمكانية زيادة ساعات العمل للموظفين من قبل صاحب العمل؛ وذلك مقابل إجازة مدفوعة الأجر ولكن يُشترط موافقة الموظف أولًا.

زيادة مدة إجازة الوضع للسيدة إلى أربع عشر أسبوعًا بأجر كامل، مع العلم بأن الإجازة كانت عشرة أسابيع فقط.

في حال استقدام عمالة غير سُعُودية يتكفل صاحب العمل بـ رسوم الإقامة ورخصة العمل وأي رسوم حكومية أخرى.

تبني نموذج موحد في جميع أشكال عقود العمل، وشددت على عدم التمييز بين الموظفين والنظر إلى العاملين على أساس العرق، أو الجنس، أو السن.

يُرجى العلم بأنه يتم التفتيش على القطاعات المختلفة بصورة دورية من قبل وزارة العمل، ومن يُخالف أيًا من التعديلات سوف يُواجه المُحاكمة القانونية من قبل وزارة الداخلية السعوديّة.

نظام وزارة العمل الجديد

تم إصدار تعديلات قانونية في حق العامل وصاحب العمل، تتمثل فيما يلي:

عدم احتجاز أجر العامل دون دافع قضائي.

يلتزم صاحب العمل بمعاملة العُمال بكل احترام وتقدير.

عدم خفض الأجور في حال ممارسة الحقوق المنسوبة إليهم.

توفير مسكن، أو استبداله بـ بدل مالي مُناسب وإضافته إلى الأجر.

عدد ساعات العمل الرسمية هي 8 ساعات فقط، مع إجازة أسبوعية يومين.

تقليل ساعات العمل اليومية في رمضان إلى 6 ساعات.

وضع فترات للراحة بين ساعات العمل المتواصلة؛ وذلك للصلاة والراحة.

هكذا تعرفنا على أهم تعديلات نظام العمل 2021 التي تُفيد كلًا من المواطنين والمقيمين في المصالح الحكومية وأيضًا الخاصة داخل حدود المملكة العربية السُّعُودية.