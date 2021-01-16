نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد بطاقة الصراف الراجحي عن طريق الخدمة الذاتية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم طريقة تجديد بطاقة الصراف الراجحي عن طريق الخدمة الذاتية، حيث يبحث الكثير من العملاء سواء كانوا من المواطنين السعوديين أو المقيمين عن شرح خطوات تجديد بطاقة الصراف الراجحي الخدمة الذاتية، لذالك سوف نستعرض معاكم متابعي موقع ثقفني الخطوات الصحيحة من خلال هذا المقال وذلك حتي نسهل الأمر علي جميع عملاء بنك الراجحي السعودية كيفية الحصول علي بطاقة الصراف من خلال أجهزة الخدمة الذاتية التابعة للبنك.

تجديد بطاقة الصراف الراجحي عن طريق الخدمة الذاتية

بنك الراجحي السعودي قام بتوزيع أجهزة الخدمة الذاتية في العديد من المدن والمناطق حيث يمكن لجميع العملاء الذهاب إلى اقرب جهاز من اجل استخراج بطاقة صراف الراجحي من الخدمة الذاتية بكل بساطة كما سوف نوضح لكم بالنقاط التالية، لكي نسهل الأمر علي جميع عملاء البنك في كل مكان بالأراضي الحجازية واليكم الخطوات.

اذهب إلى اقرب جهاز خدمة ذاتية الراجحي قريب منك من ثم.

في الجزء العلوي من الشاشة قم بالضغط على طباعة بطاقة جديدة من ثم.

قم بالولوج علي طباعة بطاقة صراف الراجحي مدى.

إدخال رقم الحساب الخاص بالعميل بشكل صحيح من ثم.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية في الخانة المخصصة لذالك من ثم.

قم بالضغط على زر تأكيد بالشاشة من ثم.

ستصلك رسالة نصية عبر الجوال الخاص بك قم بإدخال الرقم بشكل صحيح.

قم بإدخال بصمتك الخاصة بالعميل.

في خلال دقائق سوف يتم إصدار البطاقة الجديدة.

من ثم نقوم بدفع رسوم تجديد بطاقة الصراف الراجحي الخدمة الذاتية عقب أتمام الخطوات السابقة لكي تتمكن من الحصول علي البطاقة الخاصة بك لكي تجري العديد من المعاملات المصرفية المختلفة سواء كان خاص بالسحب أو الإيداع، كما توجد إمكانية أجراء عمليات تحويل الأموال محلياً ودولياً وسداد كافة المدفوعات الحكومية والعامة وغيرها من الأمور المتعلقة بالاطلاع علي الاستعلام عن الرصيد في بنك الراجحي.