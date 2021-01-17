نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442 بوابة ابشر توظيف تعرفي على الشروط وكيفية التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بفتح باب التقديم عن وظائف مكافحة المخدرات للوظائف العسكرية للنساء برتبة جندي لعام 1442، يوم الأحد موافق 4/6/1442 حسب التقويم الهجري و 17/1/2021 حسب التقويم الميلادي، حيث يجب أن يكون المؤهل هو الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ولكن الأفضلية تكون من لدية مؤهل أعلى، وينتهى التقديم يوم الخميس الساعة 10 صباحا الذي يوافق 4/6/1442 هجريا، و 21/1/2021 ميلاديا، والآن سوف نتعرف على شروط التقديم وكيفية التقديم من خلال منصة ابشر.

وظائف مكافحة المخدرات

تم الإعلان رسميا من خلال بوابة ابشر للتوظيف عن موعد تقديم مكافحة المخدرات للنساء حيث فتح باب التقديم يوم الأحد عن وظائف شاغرة بمكافحة المخدرات يوم الأحد الساعة 10 صباحا ويتم استقبال طلب التقديم من خلال منصة ابشر، ولكن يجب إنشاء حساب أولا للتقديم ومعرفة إذا تم قبولك، وموعد ومكان المقابلة الشخصية مع معرفة المستندات التي يجب أحضارها يجب اتباع الخطوات الأتية:

الدخول أولا على موقع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

ثم الضغط على الدخول إلى منصة ابشر كما موضح في الصورة.

ثم اختيار الدخول على ابشر توظيف.

ثم تسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية، وكلمة المرور.

ثم كتابة الرمز المرئي وبعدها الضغط تسجيل الدخول إذا كانت مسجل سابقا على المنصة.

أو من خلال زيارة ابشر للتوظيف عن طريق (https://jobs.sa/) سوف يفتح الرابط يوم الأحد الساعة العاشرة صباحا ويجب الانتباه الشديد عند تسجيل البيانات ويجب أن تكون بدقة حتى لا يتم استبعادك.

الشروط المطلوبة في الوظيفة