نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخر أخبار الضمان الاجتماعي ١٤٤٢ المساعدة المقطوعة ومتى يتوقف صرف المعاش الضماني في المقال التالي

عمر شويل - جدة أخر أخبار الضمان الاجتماعي ١٤٤٢ ، ما زلنا نتابع معكم تقديم أهم وأخر أخبار الضمان الاجتماعي اليوم حيث يهتم الكثير من المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي معرفة التفاصيل والأخبار الجديدة التي يتم نشرها عبر منصة برنامج الضمان الاجتماعي على الإنترنت، وقد أعلنت الحكومة السعودية منذ فترة قليلة بعض التعديلات الجديدة على قانون الضمان الاجتماعي الجديد ١٤٤٢ ، لذلك نختص في هذا المقال رصد أخر أخبار الضمان الاجتماعي ١٤٤٢ والتعريف بـ قرارات الضمان الاجتماعي الجديدة والمساعدة المقطوعة بالضمان الاجتماعي، ومتى يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي والفئات المستهدفة.

أخبار الضمان الاجتماعي ١٤٤٢

أخبار الضمان الاجتماعي ١٤٤٢ ، أعلنت المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إجراء بعض التعديلات الجديدة على قانون الضمان الاجتماعي لجميع المستفيدين حيث أقر مجلس الوزراء السعودي بخصوص تعديلات قانون الضمان الاجتماعي جاء أهمها النظر إلى غير القادرين على العمل واليتامى ومن بلغ سن الشيخوخة والأسرة غير المعولة وكذلك النساء التي لا عائل لهن.

وفي نفس السياق فقد تم الإقرار فيما يخص الضوابط وشروط استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد 1442، من أهمها تتطابق المعايير الخاصة باللائحة والالتزام بجميع المتطلبات التي كشفت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاصة بالصحة والتأهيل والتعليم والخدمة المجتمعية، وأن يكون الشخص سعودي الجنسية ويكون مُقيم بشكل دائم في المملكة ، ويستثنى من ذلك الحالات التالية:

المرأة غير السعودية المتزوجة من رجل سعودي

المطلقة أو الأرملة غير السعودية والتي لها أبناء سعوديون

أبناء المطلقة وأبناء الأرملة السعودية المتزوجة من من رجل غير سعودي

الأشخاص من ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل من ذوي الأيتام الذين يملكون بطاقات تنقل

يشترط أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسر عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش

أخبار الضمان الاجتماعي 1442

كما نصت التعديلات الجديدة على قانون الضمان الاجتماعي 1442 أنه يُمكن إيقاف الصرف إذا تأخر المستفيد في تحديث البيانات الشخصية لمدة أكثر من 60 يوما من تاريخ طلب التحديث، أوعدم الالتزام بالخطة التأهيلية أو قادر على العمل، كما يُمكن إيقاف استحقاق الضمان الاجتماعي لتسجيل بيانات غير صحيحة، وكان ذلك أخر أخبار الضمان الاجتماعي ١٤٤٢ ، التي تم نشرها منذ فترة ليست بكيرة.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي ١٤٤٢

ضمن التعديلات الجديدة على قانون الضمان الاجتماعي 1442 تمثلت شروط استحقاق الضمان الاجتماعي كما يلي:

يُشترط أن يكون المستفيد أن سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة في المملكة.

يشترط أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش.

يُشترط أن تنطبق عليه معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة.

أن يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة، والتعليم، والتأهيل، والخدمة المجتمعية، وفقاً لما تحدده اللائحة.

متى يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي 1442

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متمثلة في برنامج الضمان الاجتماعي الحالات التي يتوقف فيها صرف معاش الضمان الاجتماعي 1442 والتي تتمثل في التالي:

إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق.

إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.

إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة، مدةً تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها.

إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله.

الفرق بين معاش الضمان الاجتماعي ومقطوعة الضمان الاجتماعي

هناك الكثير لا يعرف الفرق بين معاش الضمان الاجتماعي ومقطوعة الضمان الاجتماعي، نتعرف عليها الآن حيث أن معاش الضمان الاجتماعي هو عبارة عن مبلغ يتم تسليمه للمستفيد بموجب أحكام نظام الضمان الاجتماعي ويصرف شهرياً، أما عن مقطوعة الضمان الاجتماعي فهي عبارة عن مبلغ يتم تسليمه للمستفيد بموجب حكم المادة 13 من النظام والتي تقضي بصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي للحالات التي ينطبق عليها الاستحقاق.

أخبار الضمان الاجتماعي متى تنزل المساعدة المقطوعة 1442

العديد من المستفيدين يعتقدون أن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 يتم شهرياً أوبشكل سنوي، وتوقع صرف المساعدة المقطوعة 1442 يقول عنه البعض أنه كل ثلاثة أشهر، وقد نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مُشيرة أن مقطوعة الضمان الاجتماعي ليست سنوية ولا شهرية ولا يتم صرف المساعدة المقطوعة كل ثلاثة أشهر ولكن تصرف وفق الحاجة وأنها مساعدة جوازية مرتبطة بالأسر الأكثر حاجة.

أخبار الضمان الاجتماعي ١٤٤٢ موعد صرف إيداع المساعدة المقطوعة

فيما يخص موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442 ، نود أن نُحيطكم علماً أنه لم يتم الإعلان أو صدور بيان بشكل من أي جهة حكومية عن إيداع المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي، وسوف نتابع معكم المزيد فيما يخص موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442.

نرفق لكم بعض الروابط الهامة بخصوص المساعدة المقطوعة 1442 ، والتي يرغب الوصول إليها المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي، رابط التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونيا، رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب، وإلى هنا نكون قد انتهينا من رصد وتقديم أخبار الضمان الاجتماعي ١٤٤٢ ، وسوف نتابع تقديم المزيد فيما يخص ذات الشأن وذلك من خلال تقارير متتالية.