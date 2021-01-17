نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام صندوق التنمية العقارية الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنشر الجريدة الرسمية صندوق التنمية العقارية الجديد، قامت معظم الجرائد الرسمية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن القرارات الجديدة في نظام التنمية العقارية الجديد، حيث أنه تبين من خلال هذا الإعلان قرارت النظام بالتفصيل وموعد بداية ونهاية السنة المالية وأيضًا طريقة تشكيل مجلس الإدارة، في هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل هذا الخبر.

ملخص نظام صندوق التنمية العقارية الجديد

كانت قد وضعت الوزارة الخاصة بالصندوق الخاص بالتنمية العقارية بعض القرارات ومنها أن نظام التنمية الجديد يتضمن التأكيد على أنه يجب أن تتمتع جميع أموال الصندوق الخاص بالتنمية العقارية الجديد بجميع المزايا وجميع الضمانات التي تم إقرارها لحقوق الخزانة العامة وبما فيها التمويلات التي يتم تقديمها.

تبعًا لجميع الأنظمة التي تنظم هذا الأمر، سيتم إصدار اللائحة في خلال تسعون يوم من تاريخ نشر النظام في جرائد المملكة العربية السعودية الرسمية، وسيتم العمل بها من تاريخ العمل في هذا النظام.

ما هو رأسمال صندوق التنمية العقارية

كان قد أعلن صندوق التنمية العقارية الجديد بعض قرارات رأسمال صندوق التنمية العقارية الجديد، على أن يكون رأسمال هذا الصندوق الجديد هو 19089790000 أي مائة وتسعين مليار وثمنومائة وسبعة وتسعون مليون وتسعمائة ألف ريال سعودي، ويمكن أن يتم زيادة هذا الرأسمال بقرار خاص بمجلس الوزراء، وبناءًا على اقتراحات مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الوطني.

ما هي موارد صندوق التنمية العقارية

كان قد تضمن النص الخاص بقرار صندوق التنمية العقارية الجديد الموارد الخاصة بالصندوق ومنها ما يلي: