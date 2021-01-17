نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وشروط التقديم في وظائف النيابة العامة 1442 عبر جدارة .. 671 وظيفة للرجال والنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط وشروط التقديم في وظائف النيابة العامة 1442 عبر منصة جدارة للتوظيف الإلكتروني، أعلنت النيابة العامة عن توافر أكثر من 650 فرصة عمل للرجال والنساء في القطاع الإداري، كما أعلنت عن فتح باب التقديم على الوظائف المتاحة اليوم الأحد الرابع من جمادي الآخر 1442 عبر منصة جدارة من خلال بوابة مسار، وكشفت النيابة العامة عن كافة الشروط والتفاصيل، حيث تم الإعلان عن توافر 539 وظيفة شاغرة للرجال و139 وظيفة للنساء في مختلف مدن ومناطق المملكة، على أن يكون التوظيف في السلم الوظيفي من المراتب الوظيفية الرابعة وحتى الثامنة لحملة شهادة الدبلوم فأعلى، ويستمر باب التقديم مفتوحا لمدة 7 أيام من تاريخ فتح باب التسجيل عبر بوابة مسار، وفيما يلي الوظائف المتاحة في النيابة العامة 1442 وطريقة التقديم عبر جدارة.

رابط وشروط التقديم في وظائف النيابة العامة 1442

بدأ في صباح اليوم الأحد الكثير من المواطنين من الرجال والنساء في التقديم في وظائف النيابة العامة 1442، ومن جانبها أعلنت منصة جدارة للتوظيف الإلكتروني عن رابط التقديم في الوظائف المتاحة، حيث يمكن التسجيل في أي وقت ولمدة أسبوع من موعد فتح باب التقديم، وجاءت الوظائف المتاحة في القطاع الإداري للنيابة الإدارية لتشمل كثير من التخصصات في القطاع الإداري، ووصل عدد الوظائف المتاحة للرجال إلى 539 وظيفة متنوعة بينما وصل عدد الوظائف النسائية إلى 139 وظيفة متنوعة.

شروط التقديم

اشترطت النيابة العامة عدد من المعايير للتقديم في الوظائف المتاحة عبر جدارة وهي:

يجب أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط دبلوم فأكثر حسب التخصص المطلوب.

يجب أن يكون المتقدم حاصلا على اختبار القدرة المعرفية، وذلك بالنسبة للمتقدمين على الوظائف بالمراتب من السادسة وحتى الثامنة.

يجب أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول حتى يتمكن من الترشح للوظيفة.

رابط التقديم في وظائف النيابة العامة 1442

كشفت منصة جدارة للتوظيف الإلكتروني أن رابط التقديم في وظائف النيابة العامة 1442، سوف يكون متاحا للتسجيل اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد الموافق الرابع من جمادي الآخر الموافق السابع عشر من شهر يناير الجاري لعام 2021، وسوف يستمر باب التقديم مفتوحا لمدة سبعة أيام وحتى يوم الثالث والعشرين من يناير الجاري، حيث يبدأ اعتبارا من هذا التاريخ فرز طلبات الترشح للوظائف المتاحة لدى النيابة العامة وإشعار المتقدمين بموعد إجراء اختبارات القبول.