نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرح بلاك بورد جامعة جازان السعودية ورابط التسجيل في Blackboard في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الطلاب عن بلاك بورد جامعة جازان وهي إحدى جامعات المملكة العربية السعودية الواقعة في منطقة جازان وسميت بنفس اسم المدينة، تحتوي الجامعة على العديد من التخصصات والأقسام وتتيح للطلاب إمكانية التعليم عن بعد وحضور المحاضرات أونلاين أو مشاهدة المحاضرات المسجلة من خلال التسجيل ودخول الموقع بالعضوية المخصصة للطالب، وفي السطور التالية سوف نتناول شرح استخدام الموقع وكيفية حضور المحاضرات عبر الإنترنت وكذلك إجراء الاختبارات. طريقة تسجيل الدخول إلى بلاك بورد جامعة جازان توجه إلى موقع blackboard جازان.

قم بكتابة اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور في الحقل المخصص لذلك.

انقر زر تسجيل الدخول.



سوف تظهر أمامك الشاشة الرئيسية للنظام. شرح شاشة بلاك بورد جازان تحتوي الشاشة الرئيسية لموقع blackboard الخاص بالجامعة على مجموعة من التبويبات ورسائل الإعلام الخاصة وغيرها.للوصول إلى المقررات الدراسية الخاصة بك قم بالنقر على أيقونة المقررات الدراسية وسوف تظهر لك قائمة تحتوي على جميع المقررات للمرحلة الدراسية الخاصة بك.اختر المقرر المراد فتحه.



لإجراء الاختبارات قم بالدخول إلى علامة التبويب “المحتوى” وسيظهر أمامك إذا ما كان متاحاً لك إجراء اختبار قصير أو اختبار فصلي.

بالنقر على أيقونة الامتحان سوف يتم نقلك إلى نافذة جديدة تحتوي على التعليمات والإرشادات العامة التي وضعها المعلم بالإضافة إلى الدرجة الخاصة بالامتحان.

يتم حفظ إجابات الطالب بصورة تلقائية أو من خلال النقر على زر التالي للتوجه للسؤال التالي.

بعد الانتهاء من الإجابة انقر زر إرسال أو موافق ويكون التصحيح آلياً أو بحسب ما يراه المعلم مناسباً.

تتضمن علامة تبويب المحتوى سوف تجد كافة المحاضرات الدراسية ويمكنك تصفحها وتحميلها أيضاً. طريقة حضور المحاضرات عبر Blackboard قم بتسجيل الدخول عن طريقة كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

قم بالنقر على علامة التبويب courses وسوف تظهر أمامك قائمة بالمحاضرات.

قم باختيار المحاضرة التي تريد متابعتها سواء كانت محاضرة مسجلة أو محاضرة أونلاين.

قم باختيار virtual lecture “محاضرة افتراضية”.

اضغط على القائمة الظاهرة على هيئة ثلاث خطوط أسفل بعضها.

سوف تظهر أمامك خيارات المحاضرات لمشاهدة محاضرة مسجلة قم باختيار Recordings أو اختيار sessions لمتابعة محاضرة مباشرة.

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