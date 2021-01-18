نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيداع المساعدات المقطوعة ب30 ألف ريال للمستفيدين متوقف قيد دراسة وزارة العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة إيداع المساعدات المقطوعة يكون بحد أقصى 30 ألف ريال سعودي ويختلف من مستفيد لمستفيد أخر على حسب ظروف كل أسرة وعدد أفراد الأسرة ويبحث الكثير من المتقدمين لمقطوعة الضمان الاجتماعي عن موعد صرفها للمستفيدين ولكن حتى وقتنا هذا المساعدات المقطوعة بالمملكة العربية السعودية متوقفة تحت دراسة كل الحالات المتقدمة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المعروفة بوزارة العمل سابقاً بالسعودية ويحتاج صرف المساعدات المقطوعة إلى تطبيق كافة الشروط والضوابط المطلوبة لكي يتم الحصول عليها من خلال الوزارة حيث هي من تحدد أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة وموعد إيداعها لهم في المملكة العربية السعودية ويمنح الحكومة السعودية خدمات إلكترونية للتعرف على نتائج مقطوعة الضمان في المملكة وذلك من خلال رابط الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية وعند الإعلان عنها يتم تحديد الفئات المستفيدة منها بالمملكة

شروط الموافقة على صرف وإيداع المساعدات المقطوعة للمستفيدين في المملكة العربية السعودية شهر جمادي الأخر عام ١٤٤٢

يتم تحديد أسماء المستفيدين من المقطوعة عبر صندوق الضمان الاجتماعي على حسب من ينطبق عليه الشروط والاحكام المطلوبة كما يلي

شرط أساسي وهام المساعدات المقطوعة مقدمة لمن هو حامل الجنسية السعودية فقط لا غير

يستحق صرف المساعدات المقطوعة الرجال والنساء المقيمة في السعودية وليس لهم دخل ثابت أو عائل للأسرة في المملكة

يبدأ عمر المتقدم للمساعدات المقطوعة من 35 سنة

لا يستحق المساعدات المقطوعة كل من يمتلك أراضي أو يمتلك سجل تجاري أو يمتلك عقارات

تصرف المساعدات المقطوعة لمن لا يزيد دخله الشهري عن 2000 ريال سعودي

رابط الاستعلام عن إيداع المساعدات المقطوعة برقم السجل لمعرفة أخر أخبار الضمان الاجتماعي في السعودية