” حريةٌ مقيدة ” …. بقلم …عبهر نادي

وهبنا الله الحياة وخلقنا احراراً ، وأنعم علينا بالعقل ليميزنا عن سائر مخلوقاته ولنميز بذلك العقل بين ماهو مفيدٌ لنا أو ضار بنا ، ولكن !

عقول البشر تختلف في تعاملها مع ذلك المبدأ البسيط من مبادئ الحياة ،فالعقول الكبيرة هي التي تعيش في عالم الأفكار لتسمو بعيداً عن الماديات والأشياء أو الأشخاص ..

في ذلك العالم الغير ملموس نحصل على مقدارٍ من العلم والمعرفة التي تشع في أروقة عقولنا دون أن تمنعنا من ممارسة ماهو طبيعي في حياتنا بسبب حجج واهية لا تضرنا أو الآخرين ، وليس لها موانع تحجزنا عن ممارسة ذلك الحق البسيط من الحرية …تلك الحرية التي إن فقدناها امسينا مقيدين في سجون الفكر العقيم وآسرى لعقولٍ سلبية كأنها سجان تحولت على يديه القضبان إلى حجارةٍ متراصة صنعت جداراً يحول بيننا وبين الإنطلاق في فضاءات الأفكار الخلاقة والمعتقدات السليمة .

نحن بالتأكيد قد نكون عرضة لسماع صراخ المؤثرات التي قد تحاول شحننا بأفكارٍ سلبية نجعلها علة لتبرير مايحدث منا او يحدث لنا من تغيرات متنوعة ، ومهما كانت المساحة خلف تلك الجدران محفوفةً بالمخاطر أو المخاوف إلا أنها تبقى زنزانة من سراب يمكننا بالإرادة الصلبة أن نحطم جدارها الواهي وننطلق إلى فرصةً للخروج من حيز التفكير الضيق إلى أفق الفكر الرحب ،وحالما نتحرر من تلك الأصفاد التي تكبلنا ، والقيود التي اثقلت كاهلنا سنرى بساتين المعرفة بعين التفاؤل ،وننهل من نهر العلم المتدفق بعقولٍ واعية .