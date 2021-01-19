نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات طلب استقدام الزوجة ورسوم الاستقدام الجديدة وأسباب رفض طلب الاستقدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة من خلال الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية وأهم تلك الخدمات بالنسبة للمغترب استقدام زوجته وخصوصاً أن خطوات طلب استقدام الزوجة، تلك الخدمة لها الكثير من الطلبات والرسوم ويمكن أن يقبل طلب الاستقدام بالقبول أو الرفض ولذلك لابد عند تقديم الاستقدام اتباع الخطوات المتتابعة حتي توفر الجهد ويبحث الكثيرين من المغتربين عن معرفة شروط استقدام الزوجة والإطلاع على تكلفة استقدام الزوجة عبر نظام منصة ابشر للخدمات الإلكترونية.

استقدام الزوجة عن طريق منصة ابشر للخدمات الإلكترونية

طريقة تقديم طلب لاستقدام الزوجة وأفراد العائلة عن طريق منصة وزارة الخارجية السعودية والتي تتيح الكثير من الخدمات للمغتربين وأهم تلك الخدمات هي ( خدمة طلب زيارة شخصية وهو موضوع المقال – طلب تمديد التأشيرة – طلب تأشيرة علاج) واليكم خطوات تقديم طلب استقدام الزوجة:

تسجيل الدخول لموقع وزارة الداخلية.

الضغط علي خيار الأفراد الموجود في واجهة الموقع.

ظهور قائمة الخدمات المتاحة بالموقع واختيار نوع الخدمة.

النقر علي خيار طلب زيارة عائلية.

قراءة التعهد والموافقة علية.

قيام المستخدم بإدخال المعلومات المطلوبة في الخانات المتاحة.

الاستمرار في ملئ خانات البيانات والمتابعة.

القيام بطباعة الطلب بعد الفراغ من عملية إدخال البيانات.

القيام بتوثيق طلب الاستقدام من خلال الغرفة التجارية.

تقوم الوزارة باعتماد الطلب بعد فترة صغيرة.

خطوات استقدام الزوجة عبر ابشر

خدمة استقدام الزوجة والعائلة عبر ابشر في استطاعة الوافد القيام بتقديم طلب استقدام عائلي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي رابط منصة ابشر.

النقر علي خيار الأفراد.

تسجيل الدخول.

النقر علي خيار إدارة الوافدين المتاح في قائمة الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمة استقدام العوائل.

الاطلاع علي كافة الشروط ثم الضغط علي الموافقة.

النقر علي خيار طلب تأشيرة استقدام جديدة.

ظهور خطوات علي الصفحة استكمال تلك الخطوات المطلوبة.

شروط استقدام الزوجة في السعودية

وضعت وزارة الخارجية السعودية عددا من الشروط الواجب توافرها للوافد الذي يرغب في تقديم طلب استقدام الزوجة إلي المملكة وللاطلاع علي شروط استقدام الزوجة يرجي متابعة السطور التالية:

ألا تقل مدة صلاحية إقامة الوافد عن 90 يوم من تاريخ تقديم طلب استقدام الزوجة.

توقيع صاحب العمل علي طلب الاستقدام.

مصادقة الغرفة التجارية علي طلب استقدام الزوجة للوافد.

في حالة تجاوز مدة تقديم الطلب والتصديق عليه 30 يوماً يعتبر الطلب مرفوض.

معرفة البيانات الخاصة بتأشيرة الزوجة عن طريق الاحتفاظ بالرسائل النصية التي تم إرسالها للوافد.

ما هي أسباب رفض طلب استقدام الزوجة

هناك بعض الحالات التي لا يمكن للرافد استقدام الزوجة واليكم أسباب عدم استقدام الزوجة:

لا يمكن استقدام الزوجة الثانية في حالة وجود زوجة أولي داخل المملكة مع الوافد.

مدة صلاحية الإقامة للوافد اقل من ثلاثة اشهر.

اختلاف المعلومات التي قام الوافد بإدخالها عن الزوجة أو الوافد نفسه.

هناك بعض الوظائف التي لا يسمح فيها باستقدام الزوجة.

كم تبلغ تكلفة استقدام الزوجة للسعودية

تكلفة استقدام الزوجة داخل المملكة اكثر ما يشغل فكر الوافد خصوصاً بعد أرتفاع الرسوم على المغتربين في كافة القطاعات واليكم تكلفة استقدام الزوجة ومدة تأشيرة استقدام الزوجة: