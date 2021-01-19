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عمر شويل - جدة التعليم السعودية حددت شروط القبول بالصف الأول الابتدائي 1443 ، حيث أن هذه الشروط تعد من أهم الأمور بالنسبة لعدد كبير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، الراغبين في الحاق أبنائهم في الصف الأول الابتدائي العام الدراسي المقبل 1443 ممن أتموا السن القانونية للالتحاق بالصف الأول الابتدائي، حيث أنه خلال أيام قليلة سوف تقوم وزارة التعليم في المملكة بفتح الباب أمام المواطنين لتسجيل أبناؤهم للالتحاق بالصف الأول الأول الابتدائي ورياض الأطفال وفق الشروط التي حددتها وزارة التعليم لقبول الأطفال في العام الدراسي الجديد 1443، سواء في مدارس تحفيظ القرآن الكريم أو في مدارس التعليم العام أو المدارس الأهلية والدولية وحتى تكون شروط قبول الأطفال موحدة للقبول بالصف الأول الابتدائي، فقد أصدرت وزارة التعليم في المملكة تعميماً لكافة المدارس الحكومية والأهلية الخاصة والأهلية التي تطبق برامج دولية وغيرها من أنواع المدارس الأخرى في المملكة يتضمن شروط القبول بالصف الأول الابتدائي 1443.

وتعد مرحلة القبول في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال من أهم الأمور التي تهم جميع الأفراد في المملكة سواء المواطنين أو المقيمين على أرض المملكة وذلك لأن تلك المرحلة تعد من أهم المراحل التي يمر بها الأطفال ويتأثر بها بشدة وتؤثر فيه، فهي مرحلة تأسيس الطفل على التعود على النظام وحب المدرسة والتي ينبع بها حب الوطن، وبصفة عامة فإن التعليم في المملكة يشهد اهتماماً كبيراً من جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

التعليم السعودية تحدد شروط القبول بالصف الأول الابتدائي 1443

خاطبت وزارة التعليم في تعميم صادر منها إلى جميع المدارس الابتدائية سواء الحكومية والأهلية (التعليم العام)، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، والمدارس الأهلية التي تتطبق البرامج الدولية، والمدارس الأجنبية، العمل على مساعدة أولياء الأمور الذين يجدون صعوبة في تسجيل أبناءهم للالتحاق بالصف الأول الابتدائي 1443.

و قد تضمن تعميم وزارة التعليم الشروط التي يجب على المدارس الالتزام لقبول طلبة الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1443 والتي جاءت كالتالي:-

* الطلاب الذين أكملوا سن 6 سنوات في موعد بدء العام الدراسي الجديد 1443 أو أقل من ذلك بنحو 90 يوماً فقط أي من كان تاريخ ميلاده 23/4/1437 الموافق 2/2/2016 أو قبل ذلك.

* الطلاب الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات ب 180 يوماً كحد أعلى وهم الذين تاريخ ميلادهم فى الفترة من 24/4/1437 هـ الموافق 3/2/2016 إلى 25/7/1437 الموافق 2/5/2016.

وتضمن التعميم الذي أصدرته وزارة التعليم إلى كافة المدارس التابعة للوزارة التعليم السعودية والمدارس الأهلية التي تطبق البرامج الدولية والمدارس الأهلية على ضرورة التحقق من هذه المعايير عند قبول الطلاب في الصف الاول الابتدائي وهذه المعايير هي:-

وجود شهادة للطفل صادرة من روضة معتمدة للأطفال تثبت التحاقه بها لمدة فصلين دراسيين.

توافر الاستمارة النمائية والتي بموجبها يتم من خلالها معرفة درجة إتقان الطفل للمهارات النمائية ، وتوصية معتمدة من معلمة الروضة تتضمن قدرة الطفل على الالتحاق المبكر بالصف الأول الابتدائي.

التحقق من أن تكون الروضة التي التحق بها الطفل قبل تقدمه للالتحاق بالصف الأول الابتدائي من الروضات الحكومية أو الأهلية التي تتبع وزارة التعليم أو روضات المدارس العالمية أو الأجنبية أو الأهلية التي تطبق برامج دولية مرخصة بمعرفة وزارة التعليم في المملكة.

رابط التسجيل بالصف الأول الابتدائي 1443:-

أتاحت وزارة التعليم في المملكة للسادة أولياء الأمور رابط نظام نور للتسجيل بالصف الأول الابتدائي بالعام الجديد 1443 وذلك للقيام بتسجيل بيانات أبناؤهم ممن تنطبق عليه شروط الالتحاق بالصف الأول الابتدائي للعام الجديد وذلك باستخدام رقم السجل المدني بالنسبة للطلاب السعوديين، وممن لديهم إقامة نظامية للطلاب غير السعوديين، وأيضاً تسجيل الطلاب من أم سعودية وأب غير سعودي.