الأخوين ميثم وعصام العيسى في سماء النجومية

دوت الخليج – الدمام : د. سحر رجب

إستدعاء لاعب فريق النجوم بقرية الرميلة بالأحساء ميثم العيسى ضمن قائمة المنتخب السعودي للشباب للمشاركة بالمعسكر الإعدادي وذلك لتجهيز منتخب الشباب مواليد ٢٠٠٣م ويعتبر اللاعب ضمن أفضل اللاعبين الذين تم اختيارك واللاعب يمثل نادي الإتفاق بالمنطقة الشرقيه منذوا أكثر من سنة وسابقا كان لاعبا أساسيا لفريق حواري النجوم الذي يعتبر مصدرا حاليا لإبراز المواهب الناشئة على مستوى الأحساء ‘ والمنطقة .

وحدثنا اللاعب ميثم العيسى عن اختياره ضمن المنتخب قائلا أنني بكامل السعادة والفخر بأن أكون أحد اللاعبين ضمن القائمة التي تضم نخبة من أبرز لاعبي الأندية بالمملكة العربية السعودية’ وإنني من هذا المنبر اشكر كل من ساندني ووقف إلى جانبي من إدارة فريقي النجوم الذي كان هو بداية الإنطلاقة الحقيقية لي في ملاعب الأحساء

وتعجز كلماتي عن الشكر الحقيقي والذي هو السبب الرئيسي والدافع لي بكل خطواتي ماديا ومعنويا وبكل كلمة إيجابية هو والدي الغالي وأسد الرميلة سابقا بالكورة الأستاذ والأب الغالي عيسى حسن العيسى”

ووالدتي وكل إخوتي الذين وقفوا إلى جانبي ودعموني ” وكذلك الشكر إلى نادي الإتفاق الذي احتضن موهبتي الكورية حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن و انشالله نكون خير من يمثل منتخبنا الغالي على قلوبنا

وفي لقاء خاص التقينا مع والد اللاعب ميثم و هو الأستاذ عيسى العيسى الذي كان لاعبا بارزا أساسيا سابقا ضمن منتخب نادي الرميلة بمدينة العمران عن مدى سعادته لانظمام ابنه ضمن المنتخب السعودي فقال الفرحه لاتصفها الكلمات والسعادة فنجاحه هو نجاح لكل أفراد العائلة وأننا من المشجعين له بشكل مستمر فهو يملك الموهبة من صغره

والإصرار والعزيمة التي بداخله هي من اوصلته إلى هذه المرحله وبهذه المناسبه نشكر إدارة المنتخب السعودي لهذا الأختيار وندعو الله أن يكون خير ممثل للمنتخب والوطن

ومن جهة أخرى تم توقيع اللاعب عصام العيسى رسميا لنادي الإتفاق

بعد الأداء الرائع الذي قدمه مع فريقه السابق فريق النجوم الذي له دور كبير في إبراز النجومية لعدة لاعبين على مستوى الأحساء ويعتبر اللاعب عصام من اللاعبين الجيدين ومن المتوقع له مستقبل كبير بالكورة السعوديه لما يملكه من السرعة بالمراوغة والتسديدات القوية رغم صغر العمر إلا أنه استطاع لفت انتباه المدربين له والتوقيع معه رسميا

ومن جهة أخرى التقينا بأخيه الأستاذ واللاعب منير العيسى وحدثنا إننا كنا من فتره نخطط لذلك ليكون فريق النجوم من الفرق الأحسائية التي تبرز المواهب بكورة القدم وعقد الصقفات مع الأندية السعودية لتكون الفائده أكثر لكل لاعب يملك المهارة الكروية وتكون مراحل تطويرية أكثر ” ونادي الإتفاق يعتبر من الأندية العريقة والكبيرة بالمنطقة والتي دوما تسعى لضم اللاعبين الموهوبين خصوصا الفئة الناشئة ” وأننا نشد دوما على يد أخينا عصام بالفترات الماضية وبفضل الله تم ماكنا نخطط له وهو وصول عصام إلى نادي الإتفاق وتمثيله ضمن القائمة ” وإننا في إدارة النجوم مستمرين بالتدريبات اليومية بهدف إنشاء لاعبين متميزين يخدمون الأندية والمنتخب بكل الفترات القادمة