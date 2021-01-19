نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن فاتورة زين السعودية برقم الهوية أونلاين.. وموعد ظهورها في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن فاتورة زين السعودية برقم الهوية أونلاين خدمة يرغب العديد من المقيمين في المملكة العربية السعودية الحصول عليها، وقد أصبح دفع فاتورة زين إلكترونيًا مثل الاستعلام عنها من أجل التيسير على المواطنين، لاسيما في ظل انتشار وباء كورونا في مختلف الدول، والجميع أصبح يرغب التعاملات الإلكترونية لحماية أنفسهم ولتقليل الزحام وسط فرد حظر التجوال في العديد من الدول، وتعتبر شركة زين من أهم شركات الاتصالات السعودية للهواتف المحمولة، فهى ثالث شركة اتصالات بالمملكة، وتدخل في منافسة مع مجموعة من شركات الاتصالات الآخري، وتتيح الشركة قيمة الفواتير بصفة شهرية، كما يكون هناك مدة متاحة يستطيع خلالها المشتركين سداد فاتورة زين على موقع الشركة الإلكتروني.

استعلام عن فاتورة زين السعودية أونلاين

يمكن للمواطنين في المملكة الاستعلام عن فاتورة زين السعودية إلكترونيًا عبر موقع الشركة من خلال الخطوات التالية:

ادخل على موقع زين في المملكة العربية السعودية.

الوصول إلى الخدمة الموجودة أعلى الصفحة الرئيسية.

إضافة رقم هاتف الهاتف المحمول أو رقم هاتف شريحة البيانات أو رقم هاتف العقد.

إضافة رقم هاتف الهوية.

النقر على أيقونة (استعلام عن الفاتورة).

تظهر بعد ذلك فاتورة زين السعودية وقيمة الاستهلاك الشهرية.

استعلام عن فاتورة زين السعودية على البريد الإلكتروني

أتاحت شركة زين للاتصالات إمكانية الاستعلام عن الفواتير الشهرية، وإرسالها للبريد الإلكتروني وحفظها عبر إرسال رسالة نصية لـ رقم هاتف البريد الإلكتروني 959 وترسل بعد ذلك قيمة الفاتورة.

موعد إعلان فاتورة زين

أكدت شركة زين للاتصالات عن موعد إعلان فاتورة زين لجميع المستخدمين في الثامن والعشرين من كل شهر، وفق المرسوم النبيل الموافق 1/6/2018 م بتاريخ 18/4/1439 هـ الذي أكد على توحيد إصدار فواتير الكهرباء في 28 من كل شهر ميلادي، وبالتالى تظهر باقات زين في ذلك التوقيت.

الجدير بالذكر أن بعد أن تم استعلام عن فاتورة زين السعودية تستطيعون دفع فاتورة زين من خلال بطاقة الأئتمان “فيزا – ماستر كارت، وأمريكان إكسبرس).