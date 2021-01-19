نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر براتب ألفي ريال احصل على تمويل شخصي بدون تحويل راتب يصل لـ50 ألف شروط بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف أحصل على تمويل شخصي بدون تحويل راتب؟، من أهم الأمور المطلوبة لدى المواطنين في المملكة العربية السعودية وهي البحث عن قرض ميسر دون تعقيد في الإجراءات وشروط بسيطة ومرونة في السداد، لكي يضمن العميل عدم التعثر في السداد بعد ذلك، هنا وفرت شركة إمكان التمويل الشخصي الميسر ونوع آخر تمويل إضافي، ويضم كلاهما الموظفين العاملين بالقطاع العام والخاص والمتقاعدين، بأسهل طرق للحصول على المال بشكل سريع لتحسين الحالة المعيشية لكل من يحتاج إلى المال، و شركة إمكان هي شركة مٌخصصة لتقديم الحلول التمويلية بضوابط الشريعة الإسلامية معتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي (سمة)، حيث تعتمد الشركة على الحلول الرقمية في كل منتجاتها لتحمل ثلاثة شعائر وهم (الأسهل – الأسرع – الخيار الأفضل). مزايا التمويل الميسر من شركة إمكان متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

بدون تحويل راتب ولا يحتاج إلى كفيل.

أبسط الشروط على الإطلاق.

سهولة السداد.

قرض من ألفي ريال ويصل حتى 50000 ريال سعودي أو 5 أضعاف الراتب لمحولي رواتبهم على الشركات و 3 أضعاف لمحولي رواتبهم على البنوك.

إمكانية الحصول على تمويل إضافي.

متاح للعاملين بالقطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص والمتقاعدين بالإضافة إلى تمويل العسكريين.

تصل فترات السداد حتى 24 شهراً.

أقل راتب هو ألفي ريال لكي تقدم على طلب قرض. شروط التمويل الميسر من شركة إمكان لا يقل عمر العميل عن 20 سنة ولا يزيد عن 60.

بالنسبة للمتقاعدين والعسكريين لا يزيد العمر عن 70 عام.

مطلوب سجل ائتماني.

مدة الخدمة في العمل شهر واحد بالنسبة لمحولي رواتبهم على مصرف الراجحي أو كشف حساب لآخر ثلاثة رواتب. بالنسبة للتمويل الإضافي فيمكن الحصول على مبلغ تمويلي قدره من 5000 ريال سعودي وحتى 200.000 ريال، وتصل مدة السداد حتى 5 سنوات ميسرة. طريقة الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب الدخول عبر الموقع الإلكتروني لشركة إمكان www.emkanfinance.com.sa. الاتصال عبر رقم هاتف خدمة العملاء لتقديم الاستفسارات أو عبر خدمة المبيعات 920011038.

التواصل من خلال البريد الإلكتروني على [email protected]

كما يمكنك تحميل التطبيق على هاتفك وتقديم طلب الحصول على التمويل الميسر، ثم رفع المستندات، بعدها القرض صار لحسابك.

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