نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم سكني التقديم على الأراضي المجانية واختيار الموقع المتميز ورابط حاسبة الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التقديم على الأراضي المجانية لدى دعم سكني وكيفية إختيار الموقع المتميز عبر سكني ورابط حاسبة الدعم، كل ذلك وأكثر سوف نوضحه لك عزيزي القارئ في سياق تقريرنا اليوم، حيث يبحث الكثير من المواطنين على طريقة التقديم على الأراضي المجانية عبر موقع سكني، خاصة بعد اقتراب انتهاء جميع الأراضي التي تم طرحها من خلال وزارة الإسكان، وسنتناول اليوم طريقة التسجيل في دعم سكني والمتاحة عن طريق الجوال الخاص بك أو عن طريق الكمبيوتر، ولكن من الأفضل أن تقوم بالتسجيل على جهاز الكمبيوتر حتى يتم التسجيل بشكل أسرع بناء على تجاب العديد من المتقدمين للحصول على الدعم، وسوف نعرض كذلك طريقة إختيار قطع الأرض المناسبة، بالإضافة إلى رابط حاسبة الدعم وطريقة توقيع العقد السكني.

دعم سكني وكيفية التقديم على الأراضي المجانية

يتم الدخول على بوابة سكني للتقديم على الأراضي المجانية ثم عليك إدخال اسم المُستخدم والرقم السري، وإذا لم يكن لديك اسم المُستخدم والرقم السري عليك إختيار تسجيل الدخول باستخدام خدمة أبشر أو إستخدام خدمة النفاذ الوطني، حيث يتم إدخال رقم الهوية في البداية ثم تعيين الرقم السري، وسيتم إرسال رسالة على الجوال الخاص بك الذي سبق تعيينه لدى خدمة أبشر أو خدمة النفاذ الوطني، عليك إدخال الرمز المُرسل والضغط على دخول، ومن ثم اتباع الخطوات التالية للتقديم على الأرض المجانية لدى دعم سكني:

بعد فتح موقع سكني عليك إختيار ( منتجات الدعم السكني ) ، وسوف تظهر عدة خيارات وهي وحدات تحت الإنشاء، وحدات جاهزة من السوق، البناء الذاتي، فلل الوزارة الجاهزة، التمويل القائم. لاختيار قطعة الأرض يتم الضغط على ( البناء الذاتي ) واختيار ( قدم طلبك )، وستظهر ثلاثة خيارات وهم الأراضي، التصاميم الهندسية، والبناء الذاتي. عليك إختيار ( الأراضي )، ثم يتم تحديد المدينة على الخريطة الظاهرة، ثم تحديد مخطط المشروع لاختيار قطعة الأرض.

اختيار موقع الأرض المتميز عبر سكني

عن تحديد مكان قطعة الأرض في دعم سكني فيتم إختيار رقم القطعة التي تفضلها والأفضل إختيار القطعة من على الخريطة، ولكن في حالة ما إذا أوشكت الأراضي على النفاذ عليك إختيار أي رقم من القطع المتوفرة، وبعد تحديد قطعة الأرض المناسبة من دعم سكني ستظهر المساحة الإجمالية لقطعة الأرض، فإذا كانت مناسبة لك عليك الضغط على ( حجز القطعة ) وسيظهر نموذج توقيع العقد السكني، ولتوقيع العقد عليك وضع علامة صح أمام ( قبول توقيع القطعة ) ثم الضغط على ( توقيع العقد )، ثم يتم ظهور نموذج تأكيد يحوي صورة العقد، عليك وضع علامة صح أمام ( أؤكد أنني قرأت وفهمت ) ثم الضغط على ( توقيع برسالة نصية ) وسيتم إرسال رسالة لك على الجوال الخاص بك عليك إدخال رقم التحقق الذي تم إرساله وبالتالي تم توقيع عقدك السكني بنجاح.

رابط حاسبة الدعم السكني

يتم الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الإسكان والضغط على حاسبة الدعم، أو يمكنك التوجه لحاسبة الدعم السكني مباشرة وسوف يكون عليك إدخال قيمة التمويل بحد أقصي 100 ألف ريال، ثم تحديد مُدة التمويل والتي تتراوح بين خمسة إلى خمسة وعشرين سنة علما بأنها تؤثر على قيمة القسط الشهري، ثم إدخال عدد أفراد الأُسرة المُسجل لدى سجل أفراد الأسرة، ثم إدخال الدخل الشهري لك والضغط على ( احسب )، وسيتم ظهور نتيجة حاسبة الدعم السكني لك على الفور من حيث الرقم المُستحق قبل وبعد الدعم السكني وقيمة القسط الشهري.