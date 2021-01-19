نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا رابط أبشر للتقديم على وظائف النساء 2021 في مكافحة المخدرات التفاصيل الجديدة من شروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية، عبر رابط أبشر للتوظيف وزارة الداخلية عن حاجتها إلي نساء للعمل في مختلف مناطق المملكة في وظيفة جندي، وفق شروط معينة وفي مواعيد تبدأ من صباح اليوم الأحد 2021/01/17، وتهدف المديرية إلي سد العجز في الوظائف لتتمكن من مجابهة ومكافحة الاتجار وتهريب المخدرات في المملكة، والتي أخذت في تنوع أساليب التهريب في الفترة الأخيرة لذالك تقوم الحكومة السعودية في تشغيل النساء المتعلم وتعمل على تدريبهم على أحدث الوسائل في الكشف عن المهربين بالوسائل الحديثة المتطورة.

رابط أبشر توظيف 2021

منصة أبشر هي منصة تقديم خدمات للتوظيف في كل أنحاء المملكة، وتخدم أغلب الجهات والوزارات الحكومية، والتقديم في الوظائف الجديدة التابعة لوزارة الداخلية السعودية، عبر رابط المنصة إلكترونياً عن طريق الدخول على الرابط وملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة والاحتفاظ برقم الطلب.

خطوات التقديم على وظائف مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية

الدخول عبر رابط أبشر للتوظيف.

النقر على وظائف متاحة ثم النقر على الوظيفة التي ستقدم عليها.

الموافقة على قواعد الوظيفة وشروطها والضغط على تقديم طلب توظيف.

تسجيل بيانات المتقدم ” رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، الحالة الاجتماعية، رقم هوية الأب، محل الميلاد، تاريخ أصدار البطاقة، جنسية الآم، رقم الجوال لمقدم الطلب والأب، وزن صاحبة الطلب، أسم الشارع والحي”.

كتابة بيانات الشهادة العلمية.

الضغط على زر حفظ الطلب.

ثم طباعة الطلب وبعد زالك سوف تأتي لك رسالة نصية على الموبايل برقم الطلب يجب الاحتفاظ بها.

رابط أبشر توظيف موعد التقديم على الوظائف

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن التقديم والتسجيل على وظائف مكافحة المخدرات للعام 1442، سوف تكون خلال الفترة من اليوم الأحد 2021/01/17 في الساعة العاشرة صباحاً، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 2021/01/21 وبعدها سوف يغلق رابط التقديم.

الشروط العامة للتقديم على الوظائف

يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

يجب أن تكون شهادة الدراسة الثانوية العامة فيما فوق ويفضل أصحاب الشهادات العليا.

يجب أن تكون المتقدمة لم يسبق لها العمل في أي مواقع عسكرية سابقاً.

يجب أن تتمتع المتقدمة بحسن السير والسمعة وأن لا تكون قد حكم عليها في أي قضايا سابقة.

يجب أن تجتاز الاختبارات المقررة للوظيفة وأن تجتاز المقابلة الشخصية، وأن يتناسب الوزن مع الطول.

يجب أن لا تكون المتقدمة للوظيفة متزوجة من رجل ليس سعودي الجنسية والمنشـأ.

يجب أن تكون المتقدمة لم تقم بالانضمام إلي أحد المراكز أو المعاهد العسكرية.

موقع أبشر توظيف 1442

تعمل الحكومة السعودية على تحديث وتطوير كافة مناحي الحياة والقطاعات في المملكة، والآن وفي ظل جائحة كورونا التجمع والتكدس من أخطر الأشياء وأكثرها نقلاً للعدوى، والمنصات الإلكترونية هي الحل في العمل والتقديم على الوظائف، والمملكة من أوائل الدول التي تحرص على تطويع التكنولوجيا لتسهيل إجراءات التشغيل والتوظيف وأبشر توظيف تقوم بعمل ذالك وتجعل هناك شفافية في اختيار المتقدمين على الوظائف.

ألية معرفة رقم الطلب في حال فقده بالتفاصيل