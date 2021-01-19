نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اويسس الرياض اسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن اوسيس الرياض عبارة عن فاعلية تضم الكثير من الأشياء بداخلها من مطاعم وكافيهات ومخيمات وغيرها الكثير لهذا يسأل المواطنين عن اويسس الرياض اسعار حتى يذهبوا إليها، وتم إنشائها لأول مرة مع بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، وقامت هيئة الترفية السعودية بإنشائها بالاشتراك مع مجموعة شركات ترفيهية كبيرة، مثل شركة روتانا، وشركة سيفن اكسبيرينس، وتحت إشراف ودعم تركي آل الشيخ، وانطلقت تلك الفعالية بنهاية عام 2020 بشهر ديسمبر، كما تستمر لمدة 3 أشهر من موعد بدئها.

اويسس الرياض اسعار

يتساءل المواطنين عن اويسس الرياض اسعار حيث تتضمن الفاعلية مخيمات وكافيهات ومطاعم، وأسعار تلك المخيمات والمطاعم كالتالي:

ذا جلامب مخيم يتسع إلى 8 أفراد، يبلغ ثمنه 20700 ريال سعودي بأيام السبت والخميس، ويوم الجمعة يبلغ سعر المخيم 28750 ريال سعودي، وبقية الأيام يبلغ سعر المخيم 13800 ريال سعودي.

زوما مطعم يبلغ سعر الفرد الواحد 862 ريال سعودي.

ناموس مطعم يبلغ قيمة الفرد الواحد به 862.

امازونيكو مطعم يبلغ تكلفة الفرد الواحد به 862 ريال سعودي.

نينيف مطعم يبلغ سعر الفرد الواحد بداخله 690.

سادل كافية يبلغ تكلفة الفرد الواحد به 500 ريال سعودي.

مطاعم فاخرة بفاعلية اوسيس الرياض

يوجد بفاعلية اوسيس الرياض عدة مطاعم أخرى فاخرة وعالمية كالآتي ذكره:

روبيرتوس مطعم

روبيرتوس عبارة عن مطعم إيطالي ذو ديكور مميز وجميل وبتصميم كلاسيكي عصري، وهذا المطعم دخل لأول مرة بالمنطقة العربية بعام 2012م بمدينة دبي، وحاز المطعم على مجموعة جوائز مميزة على مدار الأعوام الماضية تحت قيادة الشيف العالمي فرانشيسكو جواريسينو.

ذا ارتس كلوب مطعم

يعتبر هذا المطعم مطعم قديم وعريق بالرياض، حيث أتى هذا المطعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تم إنشاء المطعم بعام 1863م، ويطلق عليه هذا الاسم لأنه يمثل بداية التقاء الرسامين والفنانين المثقفين، كما يتميز هذا المطعم بالطعام البحري اللذيذ، ويقدم أيضاً مأكولات يابانية معاصرة.

ناموس مطعم

هذه النوعية من المطاعم تقع ضمن المطاعم اليونانية الفاخرة حيث تم إنشائه بعام 2003م، وهذه النوعية من المطاعم تتميز بديكور أوربي قديم كلاسيكي، كما يقدم المطعم أنواع متعددة من الأطعمة البحرية الطازجة الآتية من اليونان يومياً، وهذا من أجل ضمان بقاء السمك طازج عند تقديم كل وجبة.

إذا رغبت في الحصول على طعام مميز ومن جميع بلاد العالم عليك بزيارة المطاعم الفاخرة التي ذكرناها لكم والتي قدمنا لها اويسس الرياض اسعار كما تستطيع الحصول على العديد من العروض الأخرى في الكافيهات والألعاب الموجودة في تلك الفعالية.