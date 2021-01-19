طريقة الاشتراك في باقة STC التعليمية

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عمر شويل - جدة الاشتراك في باقة STC التعليمية، ساهمت شركة الاتصالات السعودية للطلاب السعوديين بتوفير باقات انترنت تناسب استهلاكهم من الانترنت للمنصات التعليمية وللمذاكرة من خلال الانترنت، ووفرت أكثر من طريقة للاشتراك بالباقات التعليمية ليسهل على فئة كبير من الطلاب الاشتراك بتلك الباقات والاستفادة بها قدر المستطاع.

الباقة التعليمية من شركة STC

تعتبر الباقة التعليمية من STC من أفضل باقات الانترنت المقدمة للطلاب الذين يعتمدون على التعليم عن بعد من المنزل وهي لجميع فئات الطلاب لجميع المراحل التعليمية المختلفة، حيث تعتبر قليلة التكلفة وذات وحدات كثيرة لاستخدامها كما يحلو لهم المذاكرة، مما أنها تناسب جميع الهواتف والأنظمة.

الاشتراك في باقة STC التعليمية

هناك أكثر من طريقة الاشتراك في باقات stc التعليمية منها:

التوجه لموقع my stc وفتحه. تسجيل رقم الهوية أو الاسم كما هو مطلوب في الموقع. وبعدها يتم كتابة رقم المرور السري، والضغط على تسجيل الدخول بعد ذلك. تظهر بعض الاختيارات نختر منها الاشتراكات، ومنها باقات الانترنت. من الباقات الظاهرة نختر الباقة التعليمية والضغط على اشتراك في النهاية.

كود تفعيل الباقة التعليمية من STC

وتوفر شركة الاتصالات السعودية ذلك الكود للاشتراك السريع بباقات STC التعليمية:

حيث يمكن إرسال رقم 2132 للرقم 900.

أو إرسال رسالة نصية بها الباقة التعليمية للرقم 900.

رسوم الاشتراك في باقات STC

أما عن سعر باقات STC التعليمية فإن الشركة تقدم أفضل الباقات بأفضل الأسعار والعروض، وذلك في مقابل إرضاء العملاء وخاصة تشجيع الطلاب على المذاكرة والبحث أكثر وأكثر عن المعلومات، ومن تلك الباقات:

الباقة التعليمية المميزة ذات التصفح الغير محدود لجميع شبكات الدراسة، وهي بسعر 50 ريال سعودي وتظل صالحة حتى 3 أشهر.

الاشتراك في باقات STC التعليمية من التطبيق

ويمكن من خلال تطبيق شركة الاتصالات السعودية Mysct الاشتراك في الباقات التعليمية سواء كان لمستخدمي هواتف أندرويد أو هواتف أيفون: