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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إلغاء حساب ساعد للتمكن من التسجيل في جدارة في المقال التالي
عمر شويل - جدة إلغاء حساب ساعد للتمكن من التسجيل في جدارة، برنامجي جدارة وساعد من برامج المملكة العربية السعودية المقدمة لخدمة المواطنين للحصول على عمل مناسب لجميع التخصصات العلمية ولجميع المؤهلات الدراسية بفرص تدريب مناسبة للجميع، لذلك فإن التسجيل في برنامج جدارة يستلزم من الفرد حذف حسابه على برنامج ساعد في حين امتلاكه له، ولذلك نوضح لكم طريقة إلغاء حساب ساعد للتسجيل في جدارة.
رابط حذف الحساب من ساعد
من خلال رابط منصة ساعد يمكن حذف الحساب الشخصي على برنامج ساعد، حيث يمكن اتباع الرابط التالي واتباع التعليمات المكتوبة كما هي لضمان حذف حساب ساعد الشخصي بشكل نهائي
حذف حساب ساعد والتسجيل في جدارة
يتم اتباع الطريقة التالية لحذف حساب ساعد نهائيًا:
- فتح برنامج ساعد من وزارة الخدمة المدنية.
- يتم تسجيل الدخول بكتابة البيانات التالية بصورة صحيحة: كتابة رقم السجل المدني وبعده كلمة السر، والتأكد من نقل رمز التحقق كما هو.
- بعد كتابة البيانات يتم النقر على تعديل البيانات، ومنها يتم اختيار حذف حسابي وحفظ بعد ذلك.
- وبذلك تم حذف حساب ساعد بشكل نهائي.
طريقة التسجيل في تطبيق جدارة
بعد الانتهاء من إلغاء حساب برنامج ساعد للمواطن، يمكن تسجيل الدخول في جدارة للتمتع بما يقدمه من مميزات من حيث البحث عن الوظائف المناسبة لجميع التخصصات:
- زيارة رابط بوابة نظام جدارة.
- ويطلب الموقع كتابة رقم الهوية الوطنية ويليه تاريخ الميلاد بالهجري، كتابة كود رمز التحقق بطريقة صحيحة.
- وبعدها يتم النقر على تبويب استمرار، وتظهر صفحة جديدة بها البيانات الشخصية التي تم إدخالها ويجب التأكد من صحتها.
- ومن ثم تسجيل الحالة الصحية للفرد، وبيانات التواصل معه في أي وقت، وكذلك تسجيل بيانات الدرجة العلمية.
- بعد ذلك هناك بعض الأسئلة التي يطرحها الموقع يجب إجابتها بطريقة صحيحة، وتسجيل مهارات الفرد الصحيحة.
- وفي النهاية كتابة الرقم السري والموافقة على شروط البرنامج.
- والحفظ هو الخطوة الأخيرة لحفظ البيانات.
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