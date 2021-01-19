نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض خاص للمتقاعدين داخل المملكة يبدأ من 10.000 الآف ريال بأقساط شهرية مرنة من بنك ساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض المتقاعدين من بنك ساب من أفضل قروض بنوك المملكة العربية السعودية، والذي يقدم من حين لآخر عروض جديدة للتمويلات المالية الشخصية السريعة، ويقدم افضل الخدمات لجميع العملاء سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين ومقيمين داخل أراضي المملكة، ويهتم بنك ساب أن تكون كافة خدماته وتمويلاته خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية عند صرف أي مبلغ تمويل لجميع العملاء، حيث يتم توفير نموذج تمويلي لأفراد الملكة لمن يزيد عمره عن 21 عام يصل إلى 1.500.000 ريال، كما يتم توفير تمويل خاص فقط للمتقاعدين المتواجدين بالمملكة والذين هم علي وشك التقاعد بحد أقصي مبلغ يصل إلى 500 ألف ريال سعودي، فدائماً يحتاج الكثير من الأشخاص المتقاعدين إلى بعض التمويلات الشخصية السريعة من أجل قضاء احتياجات ضرورية، وسوف نوضح لكم في السطور التالية اهم التفاصيل المتعلقة بقروض المتقاعدين من بنك ساب داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

مميزات التمويل الشخصي للمتقاعدين من بنك ساب

يوفر بنك ساب أفضل قروض للمتقاعدين في السعودية بجميع الفروع التابعة له والتي تتماشي مع جميع المتقاعدين من خلال طرح تمويلات تناسب الرواتب الشهرية الخاصة بهم، ومن مميزات تمويلات المتقاعدين من بنك ساب:

مبالغ التمويل الشخصي للمتقاعدين تتماشى مع قوانين وأحكام الشريعة الإسلامية لجميع فئات التمويل التي يتم صرفها لجميع العملاء الراغبين في الحصول علي تمويل شخصي من بنك ساب.

كما تبدأ مبالغ قروض المتقاعدين من بنك ساب من مبلغ قدره 10،000 ريال سعودي وهو أقل مبلغ تمويل يمكن للعملاء المتقاعدين الحصول عليه بسهولة.

تصل مبالغ التمويل للمتقاعدين إلى مبلغ قدره 500،000 ريال فقط سعودي كحد أقصي.

فترة السداد التمويل الشخصي للمتقاعدين تكون من سنة وحتى 5 سنوات.

يمكن الحصول على تمويل إضافي بعد تسديد 20٪ من قيمة التمويل السابق.

يسمح بنك ساب للعملاء الغير سعوديين المقيمين بالمملكة العربية السعودية بالتقديم على طلب التمويل للمتقاعدين.

يعفى العميل من تسديد المديونية في حالة الوفاة لا قدر الله أو في حالة العجز الدائم.

تخضع كافة المبالغ التمويلية الي رقابة صندوق النقدي العربي السعودي لضمان حقوق كل طرف سواء العميل أو البنك.

شروط التقديم على طلب التمويل للمتقاعدين من بنك ساب

لابد من توافر بطاقة الهوية الشخصية للعملاء السعوديين، وتوافر جواز السفر للعملاء الغير سعوديين المقيمين بالمملكة، وتكون سارية الاستخدام.

لابد أن يكون الدخل الشهري للعميل لا يقل عن 3،000 ريال سعودي.

لابد أن يكون عمر العميل المتقاعد لا يقل عن 40 عام ولا يزيد عن 67 عام.

لابد من توافر خطاب بتحويل الدخل الشهري للعميل المتقاعد من جهة العمل.

طريقة التقديم على طلب التمويل للمتقاعدين من بنك ساب

لابد من الدخول على الرابط الرسمي لبنك ساب السعودي الخاص بالتمويلات الشخصية من خلال الرابط التالي: بنك ساب، ومن خلال الرابط السابق يطلب المتقاعد التمويل وتحديد المبلغ المالي الذي يرغب كل شخص في الحصول عليه.

حيث يقوم العميل بالدخول علي الرابط السابق الذي تم توفير لجميع العملاء الحاليين التابعين لبنك ساب أو للعملاء الجدد، فمن خلال هذا الموقع يستطيع أي عميل أن يقوم بالتقديم للحصول علي التمويل الشخصي وتحديد الجنسية الخاصة به وتحديد مبلغ التمويل وطريقة دفع الأقساط الشهرية التي سيتم دفعها شهرياً لبنك ساب في المواعيد المحددة.