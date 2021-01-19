“المرور” يلقي القبض على طفل يقود سيارة بتهور

بلادي – الرياض : ألقت الإدارة العامة للمرور القبض على طفل يقود مركبة بتهور برفقة أصدقائه. وتفاعلت الإدارة مع فيديو نشره أحد المغردين في “تويتر” للسيارة، حيث أكدت أنه تم القبض على قائدها. وأشارت إلى أنه تمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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