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عمر شويل - جدة كم يبدا رقم زين بالسعودية وفي مختلف الدول، يعد هذا التساؤل من أكثر الأسئلة التي يتساءل عنها مستخدمي شركة زين للاتصالات حيث تعد شركة زين أحد أهم شركات الاتصالات في المملكة السعودية والتي يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1983 وهي تعد أولي شركات الاتصالات التي أنشأت على مستوى الشرق الأوسط وقارة أفريقيا بأكملها

وامتازت الشركة بتحقيق العديد من الإنجازات على مدار السنوات الماضية وكونها محافظة على كونها شركة الاتصالات رقم واحد في المنطقة، والتعرف على ارقام زين في المملكة وغيره من البلاد تابع القراءة من خلال مقال اليوم اليوم وسوف نوضح لكم رقم زين السعودية.

بداية رقم زين في المملكة

شركة زين للاتصالات هي احدي الشركات المساهمة السعودية وقد تمكنت شركة زين بعد الخسائر المستمرة التي تعرضت لها على مدار 9 سنوات على التوالي تحقيق ربح قدره 45 مليون ريال وذلك في عام 2017، أما بداية رقم شركة زين للاتصالات في السعودية فهو 0590012145 و 0580012145 من داخل المملكة، ومن خارج المملكة 0096658 و 0096659.

بداية رقم زين في البلاد العربية

أما عن بداية رقم زين في مختلف البلاد العربية الأخرى سوف نوضحها لكم من خلال السطور القادمة كالأتي؛