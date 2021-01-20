نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اطلع العنوان الوطني و خطوات التأكد من العنوان الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يراود كثير من مواطني السعودية تساؤل واحد وهو كيف اطلع العنوان الوطني ولا يتوقف الأمر على المواطنين فقط وإنما أيضاً تساءل كثير من المقيمين بالمملكة عن ذات الأمر، وهذا لأهمية العنوان الوطني حيث أنه من الأشياء الضرورية نظراً لأنه يتم إدخاله في معظم الخدمات الإلكترونية بالبلاد، لهذا ضروري للغاية أن تتعرف على عنوانك الوطني، ونظرا لأهميته فنقدمه إليك كأول أهداف مقالنا، كما يهدف مقالنا إلى توضيح طريقة تغيير العنوان لمن يريد تغييره، ولا نوضح هذا وحسب وإنما نقدم أيضاً طريقة الإطلاع عليه، فتابع القراءة.

كيف اطلع العنوان الوطني

إذا كنت مسجل عنوانك الوطني برقم الهوية تستطيع الحصول عليه بمنتهى السهولة بشكل إلكتروني، وهذا بإستخدام موقع العنوان الوطني، حيث يوفر موقع العنوان الوطني الإلكتروني لمواطني المملكة الذي تم تسجيلهم في العنوان إمكانية إدارته، والاستعلام عنه وتسجيل أفراد المنزل وتحديثه، ولإجابة سؤالك كيف اطلع العنوان الوطني اتبع التالي:

ادخل مباشرةً على العنوان الوطني.

انتقل بشكل مباشر إلى “إدارة العنوان المسجل”.

اكتب رقم هويتك بالخانة الموضحة له.

سجل رقم هاتفك.

انقر على “تحقق”.

اكتب مجموعة الأرقام التي تم إرسالها على هاتفك في رسالة.

بعد كتابة الأرقام يتم توضيح كل التفاصيل التي تخص عنوانك الوطني.

خطوات التأكد من العنوان الوطني

بعد أن تم إجابة سؤالكم عن كيف اطلع العنوان الوطني تحصل على طريقة التأكد من العنوان الوطني نظراً لزيادة البحث عنه أيضاً، حيث قدم البريد السعودي إمكانية الإطلاع على العنوان الوطني باستخدام الموقع الإلكتروني، ويتم التحقق والإطلاع على العنوان باتباع الآتي:

انقر مباشرةً على العنوان الوطني.

اختر خدمة “تحقق”، لإظهار تفاصيل العنوان كاملة.

سجل العنوان الذي تريد البحث عنه.

انقر على “تحقق”.

طريقة تغيير العنوان الوطني

مثلما قدمنا طريقة معرفة العنوان الوطني، ووضحنا أيضاً طريقة التأكد منه باستخدام الموقع الإلكتروني الرسمي، نقدم لك الآن طريقة تعديله وتغييره، وهذا بعدما مكن البريد السعودي المواطنين من تغيير عنوانهم الوطني، فكانت خطوات التعديل كالتالي:

ادخل مباشرةً على العنوان الوطني.

حدد العنوان الجديد والموقع، وتستطيع تحديد الموقع على “حفظ”.

بلغت هكذا نهاية مقالنا الذي أجبنا فيه عن كيف اطلع العنوان الوطني كما أجبنا فيه على بعض الأسئلة الأخرى التي أتت إلينا، والتي كانت عن الإطلاع على العنوان وطريقة تغييره.