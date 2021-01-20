نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك في الباقة التعليمية STC في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام الاشتراك في الباقة التعليمية stc، قامت شركة الاتصالات السعودية stc بطرح العديد من الباقات التعليمية المتخصصة داخل المملكة العربية السعودية وذلك لكي يتم استخدامها في إتمام واستكمال العملية التعليمية وبسهولة، ذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن استكمال العملية التعليمية بكل سهولة، وبشكل إلكتروني عن بعد، وهذا كله بهدف المحافظة على سلامة الطلاب وصحتهم، في هذا المقال سوف نتعرف على جميع الخطوات المتبعة للإشتراك في باقة stc.

خطوات الإستعلام عن الباقة التعليمية stc

تقدم شركة الإتصالات السعودية stc لجميع الطلاب عدة باقات مختلفة داخل المملكة العربية السعودية، وذلك لكي يقوم طالب بإختيار الطريقة التي تناسبه من خلال موقع stc ومن هذه الخطوات ما يلي:

في البداية يجب التوجه أولًا إلى شركة الإتصالات السعودية.

يتم بعدها تسجيل الدخول وذلك من خلال إسم المستخدم وكلمة المرور أو يتم ذلك من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية.

يتم بعد ذلك الضغط على كلمة تسجيل الدخول وذلك لكي يتم التوجيه المباشر إلى الموقع الخاص بشركة الإتصالات السعودية.

يتم بعد ذلك إختيار الإشتراكات من بين جميع الخدمات التي توجد أمام الشخص المسجل.

بعدها يتم إختيار الباقات التعليمية التي تناسب هذا الشخص.

بعدها يتم الضغط على كلمة الإشتراك في الباقة التعليمية ثم يتم الإشتراك في الباقة التعليمية المراد الاشتراك بها وبعدها يتم تأكيد الأشتراك.

خطوات الاشتراك في الباقات التعليمية stc

يمكن أن يتم الاشتراك في الباقات التعليمية التي تخص الطلاب وذلك من خلال تطبيق mystc الإلكتروني، وهذا هو التطبيق الخاص بشركة الإتصالات السعودية والتي تعمل على تقديم العديد من الخدمات، ويمكن أن يتم الإشتراك في باقات stc من خلال الخطوات التالية: