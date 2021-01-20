الوليد بن طلال: 29 ألف مواطن في 13 منطقة استفادوا من مشروعي الإسكان والسيارات

بلادي – الرياض :

قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة “الوليد الإنسانية”، الأمير الوليد بن طلال، إن قرابة 29 ألف مواطن، يتوزعون على جميع مناطق المملكة الـ13، استفادوا من دعم مشروعي المؤسسة للإسكان والسيارات.

وبمناسبة مرور 40 عامًا على تأسيس مؤسسة الوليد الإنسانية، قال الأمير الوليد إنه تم توزيع الوحدات السكنية والسيارات على المواطنين ضمن 14 دفعة.

بدورها كشفت المؤسسة عن استفادة أكثر من 17 ألف مواطن ومواطنة من مشروع دعم الإسكان، وأكثر من 11 ألف مواطن ومواطنة من منح السيارات.