بلادي – الرياض :
قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة “الوليد الإنسانية”، الأمير الوليد بن طلال، إن قرابة 29 ألف مواطن، يتوزعون على جميع مناطق المملكة الـ13، استفادوا من دعم مشروعي المؤسسة للإسكان والسيارات.
وبمناسبة مرور 40 عامًا على تأسيس مؤسسة الوليد الإنسانية، قال الأمير الوليد إنه تم توزيع الوحدات السكنية والسيارات على المواطنين ضمن 14 دفعة.
بدورها كشفت المؤسسة عن استفادة أكثر من 17 ألف مواطن ومواطنة من مشروع دعم الإسكان، وأكثر من 11 ألف مواطن ومواطنة من منح السيارات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوليد بن طلال: 29 ألف مواطن في 13 منطقة استفادوا من مشروعي الإسكان والسيارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.