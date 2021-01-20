“وقاية”: هذه الأطعمة الأنسب لمرضى الضغط والقلب والأوعية الدموية

بلادي – الرياض :
وجه المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها اليوم (الأربعاء) نصيحة للمصابين بضغط الدم المرتفع وأمراض القلب والأوعية الدموية.
ودعا المركز هذه الفئة من المرضى لشراء المنتجات الغذائية الغنية بالألياف الغذائية وفيتامين د، والكالسيوم، والبوتاسيوم، على أن تكون نسبتها 20% أو أكثر في الملصق الغذائي.
كما نصحت بشراء المنتجات الغذائية التي تحتوي على كميات قليلة من الدهون المشبعة، والصوديوم، والسكريات المضافة على أن تكون نسبتها 5% في الملصق الغذائي.
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