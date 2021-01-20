نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطيران المدني السعودي مبادرة توطين لتشغل 10 آلاف وظيفة في قطاع النقل الجوي بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الطيران المدني السعودي مبادرة توطين ، التي تم إعلانها اليوم الأربعاء الموافق 20 من شهر يناير لعام 2021م، الموافق 7 جمادى الآخرة لعام 1442هـ، وهي مبادرة تهدف لتوظيف أكثر من 10 آلاف مواطن ومواطنة بالمملكة، بالعديد من الوظائف الشاغرة، بالهيئة العامة للطيران المدني السعودي، في تخصصات مختلفة في قطاع الطيران المدني، ويأتي ذلك وفق إطار تعزيز مستوى التوطين بالمملكة، وفق رؤية 2030م، والتي تم إطلاقها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، وهي تمكين جميع شباب وبنات المملكة، من الحصول على وظائف تناسب مؤهلاتهم وطموحاتهم، للارتقاء بشأن المواطن السعودي.

الطيران المدني السعودي مبادرة توطين

وقد تم إطلاق مبادرة توطين وظائف قطاع النقل الجوي في المملكة، لعدد يقدر بنحو 10 آلاف وظيفة شاغرة، في قطاع النقل الجوي، بالتعاون مع وزارة التنمية البشرية والموارد الاجتماعية، وقد صرح معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي بن أحمد المنصوري، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن تلك المبادرة تستهدف أبناء وبنات المملكة، حيث يشترط على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، لاغتنام الفرص الواعدة، التي تنتظرهم بمجال النقل الجوي، وذلك وفق رؤية المملكة 2030م، والتي وضعتها القيادة الرشيدة، وتسعى بكل جهودها على تنفيذها، وقد تم الإعلان سابقًا عبر جدارة عن وظائف نسائية شاغرة بالمملكة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة أيضًا، وما سبقها من إعلان عن تعيين حملة الماجستير والدكتوراه السعوديين ، كل ذلك يدل على أن القيادة تعمل على قدم وساق، لتحقيق ما وعدت به على أرض الواقع بالمملكة.

الوظائف الشاغرة بقطاع النقل الجوي بالمملكة

وفي إعلان هيئة الطيران المدني السعودي عن توافر 10 آلاف وظيفة شاغرة، والذي تزامن مع إعلان وظائف النيابة العامة الشاغرة ، من الجدير بالذكر أن تخصصات الوظائف الشاغرة، بقطاع النقل الجوي، لأكثر من 28 وظيفة المعلن عنها متنوعة، نذكر منها التالي:

طيار.

مضيف طيران.

مساعد طيار.

مضيف جوي.

مراقب جوي.

طاهي جوي.

مشرف أعمال تحت الطائرة.

مناول العفش.

منسق ساحة الطيران.

مشغل السماعات.

مسؤول إداري.

سائق معدات داخل الساحة.

مأمور خدمات أرضية.

مناولة المواد الخطر.

فني طائرات.

فني مساعد طائرات.

سائق حافلة نقل الركاب.

مشرف تموين الطائرات.

مناولة ركاب.

منسق المواد الخطرة.

بائع صالة مطار.

موظف خدمات الركاب.

مناولة الشحن.

تشغيل جسور الإركاب.

موظف خدمات مواقف السيارات.

مسؤول أمن مطارات.

فني صيانة عام.

مبادرة توطين 28 مهنة في هيئة الطيران المدني

وبشأن تنفيذ مبادرة توطين، وجهت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، كافة شركات الطيران بالمملكة، ومقاولي التشغيل، ومقاولي الصيانة، ومقدمي خدمات العاملين بكافة قطاع الطيران، للعمل على بدء تنفيذ المبادرة المعلن عنها وفق خطة التنفيذ المتطورة، والمقسمة على ثلاث مراحل وثلاث أعوام 2021م، 2022م، وأخيرًا 2023م، ورفع تقرير شهري بالإنجاز الخاص بتنفيذ مباردة توطين.