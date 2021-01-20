نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم بنك الراجحي الموحد للشكاوى والاستفسارات | رقم خدمة عملاء بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم بنك الراجحي الموحد للشكاوى والاستفسارات، حيث يبحث العديد من العملاء التابعين لمصرف الراجحي وكذلك أيضاً العملاء الجدد والعملاء القدامى عن رقم الاتصال بمصرف الراجحي السعودي، حيث يتعرض البعض إلى ضرورة الاتصال بخدمة عملاء مصرف الراجحي من أجل الاستفسار عن بعض الخدمات المصرفية التي يتم تقديمها للعملاء مثل الاستعلام عن طريقة إضافة مستفيد جديد أو إلغاء مستفيد، أو للاتصال بمصرف الراجحي من أجل الاستفسار عن إلغاء حوالة مرسلة وغيرها من خدمات المصرف المتداولة يومياً، ويعد رقم خدمة عملاء مصرف الراجحي من الأمور الأكثر توفيراً للوقت والجهد لكافة العملاء والعاملين بالمصرف، نظراً لما تقدمه خدمة العملاء من ردود سريعة وفورية لجميع الأسئلة والاستفسارات التي تتلقاها، وسوف نلقي الضوء لتوضيح رقم بنك الراجحي الموحد للشكاوى والاستفسارات.

رقم مصرف الراجحي الموحد للشكاوى والاستفسارات

مصرف الراجحي يقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية السريعة من أجل التسهيل على العملاء في الوصول إلى جميع الخدمات الشخصية، بل ويوفر مصرف الراجحي رقم الراجحي الهاتفي الذي يعمل علي مدار 24 ساعة، حيث يستطيع أي عميل التواصل مع خدمة العملاء عبر الهاتف بطريقة مجانية دون تحصيل أو دفع أي رسوم مالية، وفيما يلي أرقام الاتصال بمصرف الراجحي السعودي:

رقم مصرف الراجحي الموحد لكافة لعملاء المصرف هو: 920000084.

رقم الاتصال بخدمة عملاء مصرف الراجحي العملاء الجدد: 8001241222.

رقم الاتصال بخدمة عملاء مصرف الراجحي لعملاء التميز: 8001248880.

رقم مصرف الراجحي الدولي من خارج المملكة العربية السعودية

في حالة تواجد العميل بخارج المملكة العربية السعودية فانه يستطيع الاتصال في أي وقت علي الأرقام الدولية لبنك الراجحي التالية:

يتم الاتصال علي هذا الرقم 00966114603333 لكافة العملاء الجدد الراغبين في التواصل مع خدمة عملاء الراجحي.

يتم الاتصال علي هذا الرقم 8001248880 لكافة العملاء الحاليين التابعين لمصرف الراجحي بأي فرع داخل المملكة.

رقم التواصل بمصرف الراجحي عبر تطبيق واتساب

يوفر مصرف الراجحي سهولة إلكترونية جديدة من نوعها من خلال التواصل مع خدمة عملاء مصرف الراجحي من خلال تطبيق واتساب الإلكتروني عبر الرقم التالي 920003344، حيث يعمل مصرف الراجحي علي توفير مكاتب حلول الأعمال لكافة الشركات من خلال تسهيل جميع الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالمصرف.