نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القروض المميزة التي تساهم في تطوير نشاط المواطنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوجد الكثير من المواطنين يتجاهلون الدعومات و التمويل والقروض، المدعومة من الجهات الحكومية المعنية العديدة للمواطنين، مثل صندوق التنمية الصناعي، صندوق التنمية العقارية، بنك التنمية الاجتماعية أيضاََ، صندوق التنمية الزراعي، ويوجد العديد من الجهات المعنية، حيث أن تم الإعلان أن تقرير حزمة من المبادرات التي تم تخصيصها من قبل الجهات الحكومية المختصة، للمواطنين ولذلك يجب إتباع الشروط التي تم وضعها في جميع المجاملات العقارية، الزراعية، والصناعية، التعليمية، وغيرها من الجهات الحكومية المعنية بالأمر.

ومن الجدير بالذكر أن صندوق التنمية العقارية الصناعي بالمملكة العربية السعودية يقوم بتقديم خيارات تمويلية عدة، مثل أرض وقرض وتمويل الاستحواذ، حيث أن هذا يوفر عبر المنتج تمويل عمليات استحواذ المنشآت المحلية ذات قيمة مضافة، الذي يقوم بتمويلها للقطاعات لصندوق التنمية، حيث أن يمكن تمويل الاستحواذ على تقنية أو طريقة تصنيع، أو الحصول على ملكية فكرية، حيث أن يمكن تمويل الاستحواذ على منافس لكي يتم تحقيق تكامل، وتطوير العروض، ولذلك يمكن لكي يكون تمويل الاستحواذ على موود، أو عميل حتى يتم تحقيق التكامل في التكلفة أو الإيرادات.

بالإضافة إلى ذلك أن التمويل قبل الاستحواذ، في حالة أن يتم تمويل مبلغ القرض للمشتري قبل الشراء، حيث أن تمويل ما بعد الاستحواذ بتمويل مبلغ القرض بعد الاستحواذ لإعادة التمويل، ولذلك تم الإعلان على أن تراوح مدة السداد قد وصل من 5 سنوات إلى 7 سنوات كحد أقصى.

تمويل بـ 500 ألف ريال سعودي :

أوضح برنامج الدعم السكني على أن يكون التعاون مع وزارة الإسكان، وصندوق التنمية العقارية أيضاََ، وهذا سوف يتم من خلال برنامج القرض العقاري المدعُوم، ولذلك تم هذا من إتاحة مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، ومن الجدير بالذكر أن هذا يتم الحصول على تمويل من البنك مع دعم كامل أو جزئي، لكي يتم أرباح نقدية تمويل لكي يصل إلى حوالي 500 ألف ريال سعودي مخصص حسب الدخل الشهري الخاص بالمستفيد، وعدد أفراد الأسرة أيضاََ، بالإضافة إلى ذلك أن دعم 100٪ لأصحاب الدخل أقل من 14 ألف ريال سعودي مخصص ، وهذا بدون عدد أفراد الأسرة، حيث أن تم الإعلان على أن يمكن للعميل المستفيد الحصول على مبلغ أعلى من 500 ألف ريال سعودي ” غير مدعوم”.

يجب على العميل المستفيد سداد القسط كاملاً، حيث أن يجب أن يتولى الصندوق العقاري إيداع مبلغ الدعم بشكل شهري، وهذا يعد أمر ضروري ليك يتم إنتهاء التمويل، حيث أن يجب على العميل معرفة نسبة الدعم التي يستحقها عبر زيارة موقع سكني، أو في حالة تحميل تطبيق المستشار العقاري.