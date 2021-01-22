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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في برنامج هدف للتوظيف النسائي وخطوات التقديم عبر طاقات في المقال التالي
عمر شويل - جدة هدف للتوظيف النسائي , تم الإعلان عن برنامج لتَدريب وتأهيل ما يصل إلى 1200 سيدة في برنامج هدف للتوظيف النسائي، في تخصص نشاط التزيين النسائي، مثل أخصائية مبيعات (عام)، مشرفة معرض، أخصائية مبيعات (أدوات تجميل)، وسَيتم تدريب السيدات المتقدمة للبرنامج، ليتم قبول من اجتازوا الاختبار.
شروط هدف للتوظيف النسائي
تَم وضع بعض الشروط التي يَجب تَوافرها في السيدات المُتقدمة ب برنامج هدف، ولا يَجوز القبول في البرنامج بدونها هي:-
- أن تَكون المتقدمة للبرنامج سعودية الجنسية.
- لابد من أن تَكون المتقدمة سبق لها التسجيل في برنامج طاقات.
- يَجب ألا تَكون طالبة أو تَعمل في القطاع العام او الخاص.
- ألا يَكون لدى المرأة سجل تجاري أو تعمل عملًا آخر تتقاضى منه راتب.
خطوات التسجيل في البرنامج عبر طاقات
من أحد الشروط التي يَجب استيفائها هي تَسجيل المتقدمة في برنامج طاقات، قبل التسجيل في برنامج هدف للتوظيف النسائي، والذي يَتم عن طريق الدخول على الموقع الرسمي الخاص به، ثم المرور بَهذه الخطوات التالية:-
- الضغط على تسجيل على باحث عن عمل.
- ثم اختيار المسجلين السابقين في حافز أو مكافأة الجدية للعمل.
- يَجب تَسجيل كل البيانات الخاصة بالمتقدمة (الهوية الوطنية للمتقدمة، ولأم المتقدمة أيضًا، تاريخ الميلاد، البريد الالكتروني).
- الضغط على تسجيل الدخول.
- ثم كتابة اسم المستخدم كلمة المرور مرتين.
- الضغط على التالي لملء الحقول الفارغة.
- إدخال البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف الخاص بالمتقدمة للتواصل واستقبال رمز التحقق.
- الضغط على إرسال، والانتظار لحين إرسال البرنامج رسالة التحقق على الهاتف.
- بعد الحصول على رمز التَحقق، يَجب إدخاله على الفور، وفي خلال دقائق بَسيطة سَيتم تسجيل الدخول على الفور.
- في حالة وجود صعوبة في التسجيل أول مرة أو بعد ذلك في تسجيل الدخول يُمكن الاتصال على رقم 920020301 للدعم الفني.
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