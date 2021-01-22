نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في برنامج هدف للتوظيف النسائي وخطوات التقديم عبر طاقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة هدف للتوظيف النسائي , تم الإعلان عن برنامج لتَدريب وتأهيل ما يصل إلى 1200 سيدة في برنامج هدف للتوظيف النسائي، في تخصص نشاط التزيين النسائي، مثل أخصائية مبيعات (عام)، مشرفة معرض، أخصائية مبيعات (أدوات تجميل)، وسَيتم تدريب السيدات المتقدمة للبرنامج، ليتم قبول من اجتازوا الاختبار.

شروط هدف للتوظيف النسائي

تَم وضع بعض الشروط التي يَجب تَوافرها في السيدات المُتقدمة ب برنامج هدف، ولا يَجوز القبول في البرنامج بدونها هي:-

أن تَكون المتقدمة للبرنامج سعودية الجنسية.

لابد من أن تَكون المتقدمة سبق لها التسجيل في برنامج طاقات.

يَجب ألا تَكون طالبة أو تَعمل في القطاع العام او الخاص.

ألا يَكون لدى المرأة سجل تجاري أو تعمل عملًا آخر تتقاضى منه راتب.

خطوات التسجيل في البرنامج عبر طاقات

من أحد الشروط التي يَجب استيفائها هي تَسجيل المتقدمة في برنامج طاقات، قبل التسجيل في برنامج هدف للتوظيف النسائي، والذي يَتم عن طريق الدخول على الموقع الرسمي الخاص به، ثم المرور بَهذه الخطوات التالية:-