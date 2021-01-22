نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة العدل استعلام برقم الجوال عبر بوابة ناجز الإلكترونية بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُقدم وزارة العدل استعلام برقم الجوال، والتي تُساعد جميع المواطنين في المملكة المقيمين والوافدين في تسهيل كل الإجراءات التي كان يَقومون بها في ساعات طويلة، بالإضافة إلى التوفير في الوقت والمَجهود، لذا هي من أكثر الأمور التي يَبحث عنها جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، وهذا ما سنتعرف عليه في خلال السطور القادمة.

وزارة العدل استعلام برقم الجوال

تَحرص الحكومة السعودية على توفير كل السبل والطرق التي تٌساعد المواطنين في القيام بكل الخدمات الخاصة بوزارة العدل بَخطوات بسيطة، ولقد وفرت أكثر من طريقة للاستعلام، وتَلك هي طريقة الاستعلام برقم الجوال، عن طريق الدخول على الموقع الرسمي لـ وزارة العدل، واختيار تَسجيل الدخول، واختيار الخدمات الإلكترونية، واتباع الخطوات الآتية:-

الضغط على الاستعلام برقم الجوال.

ملء كل الحقول الفارغة، وإدخال كل البيانات الخاصة.

يَجب إدخال الرمز المرئي المتوفر بالصفحة الرئيسية.

ثم إدخال كل التفاصيل الخاصة بالقضية المراد الاستعلام عنها.

ثم الضغط على استعلام وبحث والانتظار لتحميل النتائج.

خطوات الاستعلام عن معاملة برقم الهوية

أتاحت وزارة العدل الاستعلام برقم الهوية من خلال بوابة ناجز، عن طريق الدخول على الموقع الرسمي لـ بوابة ناجز، والتي فور الضغط عليه يَجب إدخال الخطوات الآتية:-

تَحديد نوع الهوية إن كانت هوية مُقيم أو الهوية الوطنية.

ثم إدخال رقم الهوية.

ثم إدخال تاريخ الميلاد بالهجري والميلادي.

ثم إدخال كود التوثيق الظاهر بالصفحة، والضغط على التالي.

وإدخال كل البيانات الخاصة بالمعاملة المرغوب الاستعلام عنها.

ثم الضغط على التالي.

خطوات الاستعلام عن مُعاملة برقم الطلب

في حالة تَعثر المواطنين في الاستعلام عن معاملة برقم الجوال، أو رقم الهوية، يُمكنهم بكل سهولة الاستعلام باستخدام رقم الطلب، والذي يَتم عن طريق الدخول على البوابة الرئيسية لوزارة العدل ناجز، ومن ثم القيام بإتباع هذه الخطوات الآتية:-