نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الأسرة بنك التنمية الاجتماعية دعم مالي 60 ألف ريال للفئات الأكثر احتياجا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الأسرة بنك التنمية الاجتماعية الذي يوفر الدعم المالي للفئات المستهدفة الأشد احتياجا للمال ممن هم الفقراء الذين تتكاثر عليهم أعباء ومسؤوليات الحياة بشكل كبير، وأكثرهم الأسر ذات العدد الكبير وغيرهم من كبار السن والأرامل والمطلقات اللواتي تعول أطفالاً، بالإضافة إلى ربة المنزل التي ليس لها دخلاً، على أن يوفر بنك التنمية منتجات تمويلية لكي تناسب جميع الفئات المستحقة كما ذكرنا، لتتضمن المنتجات والحلول في (قرض الزواج لمن يرغب في الزواج ويحتاج إلى دعم مالي لكي يكمل المسيرة، قرض الترميم، قرض الأسرة ويضم معظم الفئات من الرجال والنساء، قرض أهل بدون فوائد، قرض كنف للأرامل والمطلقات)، ليس هذا كل شيء بل يوجد تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تمويل العمل الحر الذي يشمل العاطلين عن العمل وتمويل متناهي الصغر للمؤسسات الخيرية والأسر المنتجة.

شروط تمويل الأسرة بنك التنمية

يشترط الجنسية السعودية ووجود كفيل لا يزيد عمره عن 55 عاماً.

أن تكون الأسرة دخلها الشهري أقل من 12.500 ريال سعودي، بمعنى أوضح لا يزيد نصيب كل فرد من أفراد العائلة عن ألفي ريال ويتم احتساب الإبن والإبنة طالما لم تتعدى أعمارهم عن 14 سنة وغير متزوجين.

قرض الأسرة متاح الحصول عليه للمطلقة والأرملة التي تعول أطفالاً.

في حالة إن كان الكفيل أكبر من 55 سنة هنا يتم حساب عمره حين سداد آجل استحقاق القرض بحيث يكون عمره أقل من 65 عام وفي هذه الحالة تكون قيمة التمويل 30 ألف ريال فقط كحد أقصى، وعند حساب عمر الكفيل وقت سداد آخر دفعة في القسط وكان عمره اقترب من الـ70 عام فتكون قيمة التمويل 18 ألف ريال كحد أعلى.

فيما يوفر بنك التنمية الاجتماعي طريقة تقديم طلب إعفاء قرض بنك التسليف 1442 حيث يضم عدد إضافي من الفئات التي يشملها الإعفاء بأمر ملكي من الملك سلمان حديثاً، لكي يرفع الأعباء على من أصحاب المعاشات وكبار السن والمعاقين وكل من يستحق إعفاء من القرض.

كيفية الحصول على تمويل الأسرة بنك التنمية