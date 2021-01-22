مسؤول روسي: المملكة قد تصبح مركزًا لتوزيع لقاح “سبوتنيك” و”أسترازينيكا” في المنطقة

بلادي – الرياض :

قال رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، إن المملكة قد تصبح مركزاً لوجيستياً مهماً لتوزيع لقاحي “سبوتنيك” و”أسترازينيكا” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح “دميترييف” وفقاً لقناة “الشرق”، أن صندوق الاستثمارات الروسي، دخل في مناقشات إيجابية مع المملكة حول إنتاج “سبوتنيك”، وتوزيعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال القدرات الكبيرة التي تتمتع بها المملكة.

وأشار إلى أن المملكة تعد شريكاً مهماً بالنسبة لروسيا لسنوات طويلة في عدة مجالات، مبيناً أنه لدى روسيا شريكان في المملكة، وأن هناك فرصاً كبيرة لتوسيع استخدام “سبوتنيك” الذي سيتمركَّز في مكة.