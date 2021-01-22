نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم هاتف جدارة للاستفسار .. شروط جدارة للتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم هاتف جدارة للاستفسار يبحث عنه الكثير من الشباب في المملكة العربية السعودية لمه يمثله من أهمية في الحصول على وظائف خالية، والاستفسار عن تفاصيل التسجيل في موقع جدارة فهى أكبر مؤسسة خدمة للوظائف في السعودية، ولكن هناك شروط جدارة للتوظيف يجب الإطلاع عليها قبل اتخاذ قرار بالتقديم على منصة جدارة الإلكترونية لتسهيل مزيد من الوقت والجهد في البحث عن وظائف شاغرة في السعودية، لذلك يمثل رابط التقديم على وظائف جدارة للتوظيف أهمية كبيرة للشباب.

رقم هاتف جدارة للاستفسار

ويساعد رقم هاتف جدارة للاستفسار تسهيل المعلومات وحل المشكلات التى تواجه المتقدمين من مختلف مدن المملكة العربية السعودية وسرعة انجاز حلها من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 00966112006666 – 19911.

شروط جدارة للتوظيف

حددت وزارة العمل السعودية شروط جدارة للتوظيف عبر موقع جدارة الإلكتروني لمن ينطبق عليه التالي:

سعودي الجنسية.

لايقل عمر المتقدم عن 17 سنة.

حاصل على درجة البكالوريوس فيما فوق.

لايعمل المتقدم في وظيفة حكومية آخري.

النجاح اختبار القدرة المعرفية بنجاح.

اجتياز أعلى نقاط في جدارة.

اجتياز المقابلة الشخصية.

إلحاق قرار المعادلة المقدم من وزارة التربية والتعليم السعودية للمتقدمين الحاصلين على الدرجات العلمية من جامعات خارج السعودية.

طريقة التسجيل في جدارة للتوظيف

ادخل على موقع جدارة اضغط على أيقونة تسجيل الدخول. أضف المعلومات الشخصية في الخانات المطلوبة وهي: “رمز التحقق، كلمة المرور، رقم الهوية الوطنية”. الضغط على زر الدخول، وسوف يتم انتقالك إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بوظائف جدارة. النقر على أرغب في التقديم على وظائف جدارة الدخول إلى قائمة الوظائف المتاحة في الوقت الحالي. يطلب الموقع إضافة الرغبات الوظيفية المراد التقدم لها حسب الدرجة العملية وذلك من خلال الضغط على أيقونة “إضافة”. النقر على أيقونة “حفظ البيانات”.

الجدير بالذكر أن بعد التسجيل في جدارة يمكن طباعة الطلب من خلال الضغط على زر “طباعة”، أو التواصل من خلال رقم هاتف جدارة للاستفسار.