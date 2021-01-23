نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور: طريقة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي لعام 1443هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة التعليم السعودية باعتماد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الجديد 1443هـ عبر نظام نور المركزي السعودي، والذي يبدأ يوم 29/08/2021م، والذي يوافق يوم الأحد 21/01/1443هـ، ووجه نائب وزير التعليم السعودي الدكتور عبدالرحمن العاصمي جميع الإدارات التعليمية في جميع المناطق والمحافظات داخل المملكة باعتماد ما ورد في الدليل الخاص بالقبول والتسجيل، وتبليغ جميع المدارس الابتدائية الحكومية والأهلية والتي تضم (تحفيظ القرآن الكريم، والمعاهد وبرامج التربية الخاصة) والمدارس الأجنبية والعالمية، والمدارس الأهلية التي تطبق البرامج الدولية، وسوف يبدأ التقديم يوم الأحد القادم الموافق 24 يناير 2021م.

قواعد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور

توجد نوعين من قواعد القبول والتسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي وهم كما يلي:-

الطلاب اللذين أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي 1443هـ أو أقل من ست سنوات بتسعين يوم، من كان تاريخ ميلادهم في 23/04/1437هـ، الموافق 02/02/2016م. أو قبل ذلك. الطلاب التي تقل أعمارهم عن الست سنوات بمائة وثمانون يوماً كحد أعلى وهم اللذين تبدأ تواريخ ميلادهم من 24/04/1437هـ الموافق 03/02/2016م إلى تاريخ 25/07/1437هـ ويوافق بالميلادي 02/05/2016م.

ويتضمن التعميم ، تطبيق الضوابط التي جاءت في دليل التسجيل والقبول على السعوديين وغير السعوديين، وعلى جميع الإدارات التعليمية التأكد من أن جميع الروضات تم تسجيلها في نظام نور سواء الحكومية أو الأهلية أو العالمية أو الأجنبية، وتتولى المدارس مراجعة جميع الأوراق والبيانات الخاصة بطلاب الصف الأول الابتدائي المستجدين أولاً بأول، وعلى المدارس استبعاد الطلاب اللذين لا تنطبق عليهم معايير وقواعد التسجيل، وعلى جميع الإدارات والأقسام (تعليم الكبار، والاختبارات والقبول، والتربية الخاصة، مكتب المدارس الأجنبية والعالمية) متابعة إجراءات القبول حسب ما ورد في دليل القبول والتسجيل.

طريقة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور

الدخول على رابط نظام نور .

. القيام بتقديم طلب تسجيل طالب جديد.

الدخول برقم الإقامة أو رقم السجل المدني.

اختيار أيقونة (معلومات الطالب).

النقر على أيقونة (تسجيل).

روابط تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور حسب نوع المستخدم.

هناك ثلاثة روابط حسب نوع الشخص الذي يقوم بالتسجيل وهى كما يأتي:-

رابط خاص ولي الأمر، ويتم من خلال هذا الرابط تسجيل الطلاب السعوديين الذين لهم سجل مدني، وتسجيع الطلاب والطالبات غير السعوديين ويحملون إقامة نظامية، وتسجيل الطلاب من أب غير سعودي وأم سعودية، وتسجيل الطلاب الذين أتموا ست سنوات، والطلاب التي تقل أعمارهم عن ستة سنوات بتسعين يوماً، والطلاب التي تقل أعمارهم عن ست سنوات بستة أشهر، ممن تنطبق عليهم قواعد القبول الموجودة بالدليل. رابط خاص بقائد المدرسة، ومن خلال هذا الرابط يتم تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين بدلاً من أولياء الأمور الذين ليس لديهم القدرة على التسجيل، والحالات التي لا يمكن تسجليها إلا من خلال قائد المدرسة الواردة في الدليل. رابط خاص بإضافة ملف طالب جديد من خلال رابط قائد المدرسة، والذي من خلاله يتم تسجيل الحالات الواردة في الدليل.

خطوات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي من خلال حساب ولي الأمر

هناك بعض الخطوات التي يجب علينا اتباعها عند تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور وهى كما يلي:-