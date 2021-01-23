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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في نظام ساند التأمينات الاجتماعية وشروط ساند في المقال التالي
عمر شويل - جدة التسجيل في نظام ساند التأمينات أمر يبحث عنه كل من فقد عمله وليست لديه طريقة أخرى للحصول على الدخل، ونظام ساند هو نظام يساعد على تقديم الدعم للعاملين السعوديين وأسرهم ممن تعطلوا عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم وتوفير حياة كريمة لهم ومصدر دخل شهري لحين تمكن العامل من الحصول على عمل آخر، ولكي يتمكن أي شخص من الحصول على دعم ساند فعليه أن يكون مستوفياً للشروط التي وضعتها الحكومة السعودية، وسوف نتناول شروط استحقاق ساند وطريقة التسجيل في النظام.
شروط التسجيل في ساند التأمينات
بينت هيئة التأمينات الاجتماعية السعودية شروط ساند الواجب توافرها لدى الشخص الذي يطلب التسجيل في نظام ساند وتمثلت هذه الشروط في الآتي:
- أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية.
- أن لا يكون قد تم فصله عن العمل.
- أن لا يكون قد ترك عمله بمحض إرادته.
- أن يكون عمره دون الستين.
- أن يلتزم بالتدريبات التي تحددها له الوزارة.
- أن تكون لديه القدرة على العمل.
- أن لا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.
- التسجيل في الوزارة ( من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية) خلال تسعين يوماً من تاريخ تركه للعمل.
طريقة التسجيل في ساند التأمينات الاجتماعية
- توجه إلى موقع التأمينات الاجتماعية أون لاين.
- قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.
- اكتب اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور ثم اكتب رمز التحقق الذي يظهر أمامك ثم تسجيل الدخول.
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- إذا كنت لا تمتلك حساباً يمكنك إنشاء حسابك جديد بالنقر على أيقونة سجل الآن في أسفل الصفحة كما بالصورة أعلاه.
- سوف تظهر أمامك رسالة تطلب كتابة الرقم السري الذي تم إرساله إلى جوالك المسجل في أبشر قم بكتابة الرقم ثم انقر زر التحقق.
- من علامات التبويب الظاهرة أمامك على الشاشة اختر التعطل عن العمل
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- سيتم تحويلك إلى صفحة شروط الاستحقاق انقر أيقونة طلب ساند.
- أدخل رقم الحساب البنكي آيبان الخاص بك والذي يتكون من 22 رقم كما بالصورة
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- قم بالنقر في المربع الفارغ لوضع علامة صح بجوار التعهد بأن جميع البيانات التي قدمتها صحيحة ثم انقر زر الإرسال.
- سوف تظهر أمامك رسالة تطلب كتابة رمز التحقق الذي تم إرساله على رقم الهاتف المسجل لدى التأمينات، قم بكتابة الرمز ثم انقر زر تأكيد.
- بعد ذلك ستظهر أمامك رسالة تبين أنه قد تم إرسال رمز التحقق بنجاح، وأنه قد استلام طلبك وستتم مراجعته والتواصل معك لإعلامك ما إذا كنت مستوفياً لشروط الاستحقاق أم لا.
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