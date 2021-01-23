نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في نظام ساند التأمينات الاجتماعية وشروط ساند في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في نظام ساند التأمينات أمر يبحث عنه كل من فقد عمله وليست لديه طريقة أخرى للحصول على الدخل، ونظام ساند هو نظام يساعد على تقديم الدعم للعاملين السعوديين وأسرهم ممن تعطلوا عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم وتوفير حياة كريمة لهم ومصدر دخل شهري لحين تمكن العامل من الحصول على عمل آخر، ولكي يتمكن أي شخص من الحصول على دعم ساند فعليه أن يكون مستوفياً للشروط التي وضعتها الحكومة السعودية، وسوف نتناول شروط استحقاق ساند وطريقة التسجيل في النظام.

شروط التسجيل في ساند التأمينات

بينت هيئة التأمينات الاجتماعية السعودية شروط ساند الواجب توافرها لدى الشخص الذي يطلب التسجيل في نظام ساند وتمثلت هذه الشروط في الآتي:

أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية.

أن لا يكون قد تم فصله عن العمل.

أن لا يكون قد ترك عمله بمحض إرادته.

أن يكون عمره دون الستين.

أن يلتزم بالتدريبات التي تحددها له الوزارة.

أن تكون لديه القدرة على العمل.

أن لا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.

التسجيل في الوزارة ( من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية) خلال تسعين يوماً من تاريخ تركه للعمل.

طريقة التسجيل في ساند التأمينات الاجتماعية