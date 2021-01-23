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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دخول الهيئة السعودية للمهندسين saudieng.sa وشروط التسجيل في الهيئة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تسجيل دخول الهيئة السعودية للمهندسين بالخطوات المبسطة عبر هذا التقرير، حيث يبحث العديد من المهندسين السعوديين على طرق التسجيل في الهيئة السعودية للمهندسين حيث أنها تعد نقابة من أحد النقابات الموجودة فى المملكة العربية السعودية، وتهتم بشئون المهندسين ومشاكلهم والعمل على حلها، وتعمل على النهوض بمستوى المهندس فى الدولة، والعمل على رفع مستواه المادى والاقتصادى، كما أنها تتميز بعدة مميزات كثيرة، وتييح لهم مجموعة من العروض المميزة الترفيهية والرحلات والعديد من المزايا الأخرى.
شروط التسجيل في الهيئة السعودية للمهندسين
تهتم المملكة العربية السعودية على النهوض بالمجتمع والعاملين فيه، ومنهم فئة المهندسين، لذلك تقوم الهيئة السعودية للمهندسين بتوفير كافة احتياجات المهندس، والتعرف على مشاكله لحلها، ونوضح طريقة تسجيل دخول الهيئة السعودية للمهندسين وأيضا تعمل على رفع مستواه المادى، والتحسين من أحواله الاقتصادية، كما أنها توفر لهم مميزات كثيرة وعروض متنوعة ورحلات ترفيهية، وللتسجيل يجب أن يتوافر الشروط التى حددتها الهيئة وهى كما يلي.
يحضر المهندس صور من المؤهل الدراسى والذي يجب أن يكون خريجي هندسة.
يقوم بكتابة البيانات الخاصة به كاملة فى النموذج التابع للانضمام بالهئية الهندسية.
قم بكتابة الاسم كاملا، تاريخ ميلادك، البريد الإلكتروني الخاص بك، رقم الهاتف، ثم بعد ذلك قم بالتوقيع على الموافقة بالانضمام للهيئة، ويجب دفع مصاريف الإنضمام والإلتزام بها وبالشروط المحددة.
يحضر صور من البطاقة الشخصية.
يقوم بإحضار 4 صور شخصية ذات خلفية بيضاء.
تسجيل دخول الهيئة السعودية للمهندسين
يرغب المهندسين السعوديين في تسجيل الدخول للهئية السعودية للمهندسين، للاستفادة من المزايا التى تقوم بتقديمها، حيث أن الهيئة واحدة من أفضل الهيئات الموجودة التى تخدم المواطنين السعوديين خاصة فئة المهندسين فى الدولة، وتساعدهم على حل مشاكلهم، وتوفر لهم الكثير من متطلباتهم، ولكى يلتحق بها يجب أن يقوم بعملية تسجيل دخول الهيئة السعودية للمهندسين بالخطوات الموضحة.
- أولا يقوم المهندس بالدخول على موقع الهيئة السعودية للمهندسين كما يلي.
- ثم بعد ذلك قم بالدخول على الخدمات الالكترونية.
- تظهر قائمة قم باختيار منها الاعتماد المهنى.
- تظهر صفحة بها الشروط والقواعد المختصة بالتسجيل، يجب قرائتها.
- ثم بعد ذلك قم بالذهاب الى ايقونة الدخول.
- تفتح صفحة بوابة الخدمات الإلكترونية، اختر مستخدم جديد لكى تستطيع التسجيل فى الموقع.
- يظهر لك بعض الأسئلة قم بالإجابة عنها، وكتابة جميع البيانات المطلوبة منها البريد الإلكتروني الخاص بك، الجنسية التى تنتمى لها، وكتابة كلمة المرور، وفئة المهندس، وغيرها من البيانات الأخرى التى يجب اتباعها للنهاية لضمان التسجيل.
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