نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب وتسجيل الطلاب الجدد بالصف الأول الابتدائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية، حيث قام نظام نور بالإعلان عبر موقعه عن نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة، كما أن وزير التعليم السعودي أعلن عن نجاح جميع الطلاب والطالبات بكافة الصفوف الدراسية المختلفة وانتقال جميع الطلاب والطالبات إلي الصفوف الدراسية التالية، من ضمن الإجراءات التي اتخذتها السلطات السعودية كانت إطلاق موقع نظام نور الإلكتروني للاستعلام عن نتائج الطلاب في الاختبارات بدون الضرورة للذهاب إلي المدارس، وذلك وفر الكثير من الوقت والجهد.

ووجدنا أن العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور يقوموا بالاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول ونقدم للطلاب من خلال موقعنا رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات برقم الهوية.

نظام نور الإلكتروني

هذا النظام عبارة عن منصة إلكترونية قامت وزارة التعليم بإطلاقها بهدف مساعدة الطلاب وأولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية، فذلك النظام يتيح إمكانية الاستعلام والاطلاع علي نتائج الطلاب التعليمية في كافة المراحل، ويمكن لولي الأمر أن يقوم بتسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي من خلاله، وأيضا يساعد نظام نور في معرفة الطلاب وولي الأمر بكل الأخبار المتعلقة بالدراسة في كافة المراحل بالمملكة، والآن بعد رصد كافة الدرجات للطلاب نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.

خطة تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور

أعلنت وزارة التعليم عن خطة زمنية تتضمن مراحل تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي بالمملكة العربية السعودية وذلك من خلال نظام نور الإلكتروني، فتلك الخطة تتكون من ثماني مراحل والمرحلة الأول سوف يبدأ التسجيل بها غدا يوم الأحد الموافق 24 من يناير 2021 وهي تنقسم إلي فترتين الفترة الأولي تنتهي يوم 6 من فبراير وتبدأ الفترة الثانية من يوم 7 فبراير إلي يوم 25 من فبراير 2021 ميلاديا.

كيفية الحصول علي الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني

بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية، لذلك قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن كيفية الحصول علي الكتب الدراسية في جميع مراحل التعليم عبر صفحة نظام نور الإلكتروني، فإن جميع الطلاب في المملكة في كافة المراحل يمكنهم الحصول علي الكتب إلكترونيا من خلال الدخول علي الرابط الإلكتروني موقع عين التعليمية، وبذلك يمكنهم الاحتفاظ بالكتب علي الهواتف أو الأجهزة الذكية الإلكترونية.

طريقة أستخراج نتيجة الطلاب من منصة مدرستي الإلكترونية

أعلن نظام نور عن كيفية معرفة كل نتائج الطلاب في كافة الأنظمة الدراسية الابتدائي والمتوسط والثانوي، وقام النظام التعليمي بتوضيح طريقة استخراج نتائج الطلاب في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية من منصة مدرستي الإلكترونية، وطريقة الاستعلام عن النتائج من خلال منصة مدرستي كالتالي:

يقوم الطالب أو ولي الأمر علي حسابه في منصة مدرستي.

الضغط علي أيقونة التقويم في الصفحة.

النقر علي أشعارات الفصل الدراسي الأول.

يضغط كل طالب وولي أمر لتحميل ملفات pdf.

يحفظ كل طالب الملف ويقوم بطباعته.

نظام نور للاطلاع علي النتائج للطلاب

يعتبر نظام نور من المواقع الإلكترونية المهمة في مجال التعليم داخل المملكة العربية السعودية، ويعتمد هذا الموقع في عمله علي أحدث التقنيات وأيضا يوفر هذا النظام العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، لنظام نور العديد من الخدمات كالاستعلام عن نتائج الطلاب في جميع المراحل التعليمية المختلفة من غير الخروج من منازلهم، وبالإضافة إلي ذلك يمكن أولياء الأمور من التسجيل للأطفال في المدارس داخل المملكة العربية السعودية.

خطوات النظام للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية

قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الثاني، والتي يمكن الاستعلام عنها برقم الهوية من خلال موقع إلكتروني لنظام نور، والتي يتم الاستعلام عنها من خلال تنفيذ الخطوات الأتية:

الدخول إلى موقع نظام نور الرسمي الإلكتروني.

إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية.

كتابة الرقم السري.

إدخال رمز التحقيق في المكان المحدد له والتأكد منه.

يتم تحويلك إلي صفحة نتائج الطلاب.

القيام بالضغط على خانة اختيار التقارير.

الضغط على أيقونة الدرجات حتي تعرض الدرجات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني.

كما نعلم أن من ضمن الخدمات التي يقدمها نظام نور هي خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب الشهرية والفصلية وأيضا اطلاع الطلاب على التقارير الشهرية التي يعدها المعلمون والخاصة بمستوى الطلاب الدراسي وأداءهم خلال العام، وأيضا يمكن الطلاب من معرفة كل ما هو جديد وله علاقة بأخبار الدراسة .