نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد بطاقة الراجحي مباشر الأفراد ورسوم التجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد بطاقة الراجحي يعتبر بنك الراجحي من أكثر المصارف التي يقبل عليها العملاء من داخل المملكة العربية السعودية حيث أنه يقدم العديد من الخدمات للعملاء من أهمها تحديث بطاقة الصراف الراجحي كما أن البنك يوفر على العملاء بعض الإجراءات من خلال خدمات بنك الراجحي الإلكترونية والتي من خلالها يستطيع العملاء الحصول على ايبان الراجحي دون الحاجة إلى الذهاب لمقر البنك، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريق تجديد بطاقة الراجحي .

تجديد بطاقة الراجحي

نظرًا للضرورة الهامة لبطاقة بنك الراجحي وضرورة تجديدها في الموعد المحدد لها فإن المستخدمين يقومون بالبحث عن تجديد بطاقة الراجحي وذلك لأن البنك قد نبه على ضرورة تجديد بطاقة الراجحي قبل موعد انتهاءها بستون يومًا وذلك لضمان عدم تعطيل أي من العمليات التي يقوم بها العميل من خلال هذه البطاقة.

طريقة تجديد بطاقة صراف الراجحي من الجوال

قام بنك الراجحي بتوفير خدمة تجديد بطاقات الصراف عن طريق الجوال تخفيفًا على العملاء وتسهيلًا عليهم من الذهاب إلى إحدى فروع البنك فليس على العميل الذهاب إلى الفرع ألا لاستلام البطاقة فور صدورها ويتم التجديد من خلال الجوال عن طريق الخطوات التالية لأصحاب الحسابات على مباشر الأفراد:

يقوم العميل بالدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي.

يقوم بعد ذلك اختيار خدمات المباشر والموجودة أعلي الصفحة، ومن ثم يقوم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والضغط على كلمة دخول.

يقوم العميل بعد ذلك بإدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة المراد تجديدها ومن ثم ملئ المعلومات المطلوبة.

يقوم العميل باختيار كلمة تجديد البطاقة ومن ثم إتمام الإجراءات والضغط على كلمة تأكيد الطلب للبدء في إصدار البطاقة الجديدة.

رسوم تجديد بطاقة الراجحي

يحصل العميل عند فتح الحساب لدى بنك الراجحي على بطاقة الصراف الآلي بدون دفع أي مصاريف ولكن عند التجديد يتوجب عليه دفع مبلغ ثلاثون ريالًا سعوديًا كمصاريف إصدار للبطاقة الجديدة.

تحديث بطاقة الصراف الراجحي

يمكن للعميل من خلال مباشر الأفراد تحديث بياناته الشخصية عن طريق الدخول إلى الموقع الخاص ببنك الراجحي ومن ثم اختيار مباشر من أعلي الصفحة وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور وبعدها يتم اختيار معلومات العميل وكتابة المعلومات التي يراد تحديثها ومن ثم الضغط على كلمة تحديث لتظهر رسالة تفيد إتمام التحديث بنجاح، كما يمكن للعميل أيضًا تجديد بطاقة الصراف الراجحي عن طريق الهاتف المصرفي أو من خلال معرفة مواقع جهاز الخدمة الذاتية الراجحي ومن ثم التجديد عن طريقها.