نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون فوائد أو رسوم مدعوم 60 ألف ريال للرجال والنساء بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون فوائد أو رسوم بنك التنمية الاجتماعية مخصص للرجال والنساء الموظفين في القطاع الحكومي أو الخاص ومتاح للمطلقات والأرامل والمتقاعدين أيضاً، يسمى منتج آهل إحدى منتجات تمويل بنك التنمية الذي يقدم الدعم لمستفيدي القروض، ويعد هذا القرض خصيصاً للمواطنين والمواطنات الذين يعانون من أعباء الحياة والمسؤوليات حيث يتمكن الشخص من الحصول على مبلغ مالي بدون فوائد أو دفع رسوم يهدف إلى مساندة الفئات التي سبق لها الحصول على قرض من المنتجات سواء تمويل الأسرة أو كنف أو الترميم إحدى قروض بنك التنمية.

كما يوفر بنك التنمية حلول مميزة يبحث عنها الكثير من المواطنين وهو قرض نفاذ للعاطلين عن العمل والموظفين يعطي القرض ولا يشترط راتب محدد ميسر للغاية للفئات الذين ضاقت بهم أمور الحياة، وليس جديد من بنك التنمية في توفير القروض الأكثر احتياجا للفئات المحتاجة للمال لتحسين الظروف المعيشية وتحتاج إلى المساعدة والدعم ولذلك وفر إمكانية الحصول على قرض ثاني بنك التنمية ومعرفة الشروط والتفاصيل من خلال رابط شروط وطريقة الحصول على قرض ثاني من بنك التسليف 1442.

مميزات تمويل آهل بدون فوائد بنك التنمية

تمويل بدون فوائد ولا رسوم.

يوجد تمويل متناهي الصغر مدعوم.

للرجال والنساء والمتقاعدين من القطاع الحكومي والخاص بالإضافة إلى الأرامل المطلقات – المهجورة – متسبب.

يبدأ من 18.000 ريال ويصل قيمة القرض حتى 60 ألف ريال سعودي.

الإعفاء من سداد القرض بنك التسليف.

فترات سداد تصل حتى 5 سنوات ميسرة.

شروط الحصول على تمويل شخصي بدون فوائد أهل من بنك التنمية

يشترط الجنسية السعودية فقط.

أن يكون قد مضى سنة على إغلاق القرض الماضي.

ألا يتجاوز العمر عن 70 عام وعمر الكفيل 55 سنة.

ألا يزيد دخل الأسرة الشهري عن 12000 ريال بشرط ألا يزيد نصيب كل فرد فيها عن ألفي ريال سعودي بما فيهم الإبن والإبنة الذين لم تتجاوز أعمارهم عن 14 سنة.

في حالة تجاوز عمر الكفيل ال70 سنة هنا يتم تقليل نسبة القرض بحيث يكون العمر محسوب وقت سداد آخر دفعة في القرض ليكون عند وصوله ال65 سنة يحصل المتقدم على قرض 30 الف ريال كحد أقصى للتمويل، وإذا كان العمر عند آخر دفعة أكبر من 65 سنة وأقل من الـ70 يكون الحد الأعلى للقرض 18000 ريال.

طريقة التقديم على تمويل شخصي بدون فوائد أو رسوم بنك التنمية